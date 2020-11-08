The Washington Post - о Марте Хельме: для кого-то поражение Трампа, похоже, было болезненным

В статье рассказывается о поздравлениях мировых лидеров, адресованных 46-му президенту США, пишет Postimees. Например, мэр Парижа Анн Идальго написала в своем Твиттере: «Добро пожаловать назад, Америка!»

Однако некоторые главы государств не спешили поздравлять Байдена до официального подтверждения. Саудовская Аравия, которая установила важные связи с администрацией Трампа, еще не признала Байдена новым президентом. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор также заявил в субботу, что не хочет спешить с событиями и не поздравляет победителя президентских выборов в США до тех пор, пока юридические вопросы не будут окончательно улажены.

«Похоже, что поражение Трампа стало болезненным поражением для правых антииммиграционных популистов Европы, - пишет The Washington Post. - Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил в воскресенье, что результаты выборов были сфальсифицированы и что приближается гражданская война».

Также было написано, что, как считает Хельме, победит все же Трамп. «Трамп в конце концов победит, это будет огромная борьба, возможно, даже ценой кровопролития, но в конце концов справедливость восторжествует». В статье также упоминается ответ премьер-министра Юри Ратаса Хельме, который счел выступление коалиционного министра абсурдным.