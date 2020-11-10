Острая нехватка социального жилья: в Маарду многодетная семья ютится на 49 квадратных метрах

Жительница Маарду Екатерина Матвеева (33) вместе с мужем воспитывает четырех детей. Вшестером они ютятся в двухкомнатной социальной квартире и как многодетная и малообеспеченная семья стоят в очереди на увеличение жилплощади. Поговорка «в тесноте, да не в обиде» здесь, увы, неприменима, поскольку один из детей тяжело болен и нуждается в тишине, покое и личном пространстве, которого родители пока обеспечить не могут. Да и город разводит руками — нуждающихся больше, чем социального жилья.
В эту двухкомнатную квартиру семья въехала год назад. «В Маардуской горуправе я прохожу как детдомовская, многодетная мать и мать ребенка-инвалида. Я регулярно ходила к чиновникам и напоминала о себе. Однажды знакомые подсказали, что на улице Авар пустует квартира. Я сразу же побежала к нашему мэру Владимиру Архипову, объяснила ситуацию и в итоге решение было принято в нашу пользу. Поскольку я не работала, моя приятельница взяла на себя кредит в размере 3000 евро и отдала эти деньги мне — так мы сделали ремонт», - вспоминает Екатерина.
Гарантированный доход семьи составляет менее 800 евро в месяц: речь идет о детских пособиях на сумму 647 евро и пенсии по инвалидности ребенка в размере 116 евро. «Муж то работает, то не работает. Он строитель, но из-за коронавируса долгое время сидел дома. Так и живем: тут займем, там отдадим, - описывает свое положение многодетная мать. - У нас две девочки — тринадцати и десяти лет и два мальчика — четырех и трех лет. У старшей дочери рак мозга, она нуждается в постоянном присмотре. Я бы с удовольствием пошла работать, у меня с этим нет проблем: я здоровая молодая женщина, просто мне ребенка одного не оставить».
Раньше старшая дочь Екатерины ходила на два часа в школу, где занималась в индивидуальном порядке. Сейчас же врач запретил ей это делать, учиться ей можно только дистанционно. «Вот она и сидит дома и делает уроки по два часа. Я все время рядом, вдруг что-то случится. В другой ситуации я бы сразу куда-нибудь устроилась, работы я не боюсь, только ленивый ее не найдет», - объясняет Екатерина.
Семья Матвеевых дружная и любящая, но все-таки на 49 квадратных метрах вшестером тесновато, да и болезнь старшей дочери усугубляет ситуацию: «Иногда ей хочется тишины, и она уходит в спальню. Но мальчишки маленькие и озорные, постоянно бегают и прыгают то возле нее, то по ее кровати. Получается, что дочери не уединиться. Конечно, нам хотелось бы трехкомнатную квартиру, - о четырехкомнатной я даже не заикаюсь - чтобы у девочек, у мальчиков и у нас с мужем было по своей комнате».
Екатерина подчеркивает, что сама воспитывалась в детском доме и еще 15 лет назад озадачилась вопросом получения жилья от муниципальных властей, но безрезультатно. «Раньше я стояла в очереди в Ида-Вирумаа, так как сама из Кохтла-Ярвеского детского дома. Очень давно меня оттуда сняли и сказали, мне надо встать в очередь по месту прописки. Так я и сделала. Я предоставила в горуправу Маарду все бумаги, что я действительно из детского дома, что ничего не придумываю и не шарлатанка. Я не прошу чиновников доставать деньги из своих карманов. Нет, ни в коем случае. Я просто прошу то, что положено законодательством. Я не виновата, что попала в детский дом и что у меня заболел ребенок», - заключает Екатерина.
Руководитель пресс-службы Маардуской горуправы Елена Кацуба признала, что в городе много многодетных семей, которые в силу обстоятельств и состояния здоровья нуждаются в поддержке города и жилплощади. С каждой семьей социальные работники занимаются отдельно, учитывая все обстоятельства, предлагая им материальную и продуктовую помощь и оказывая другие жизненно важные услуги.
«Семья Екатерины Матвеевой - одна из таких и город поддерживает ее уже много лет. Для этого используются все имеющиеся у города и предусмотренные законом возможности. В дополнение к государственным пособиям семья получает от города целый ряд пособий, предназначенных малообеспеченным жителям и многодетным семьям, - рассказала Елена Кацуба. - Эти пособия позволяют таким семьям покрывать необходимые расходы за проживание, обеспечивать детям уход, занятия в кружках по интересам и отдых в летних лагерях. Когда в семью Матвеевых пришла беда и серьезно заболел ребенок, город в экстренном порядке помог ей финансово. Семья получила от города за символическую плату социальную квартиру, в которой проживает с весны 2019 года».
Она отметила, что социальных квартир в Маарду значительно меньше, чем семей, которые в них нуждаются. «Над решением этой проблемы город будет, несомненно, работать и искать возможности увеличить число таких квартир. В плане также стоит строительство нового муниципального дома. А пока многим семьям, которые обращаются в социальные службы с просьбой получить жилье, город вынужден отказывать. Только потому, что в Маарду таких квартир просто физически нет. По этой же причине у города нет возможности предложить семье Матвеевых большую квартиру», - объяснила руководитель пресс-службы Маардуской горуправы.
Она уточнила, что закон и внутренние положения не позволяют городу дарить нуждающимся семьям квартиры, потому что социальное жилье предназначено для временного пользования малоимущими семьями. Через какое-то время финансовое положение такой семьи может измениться к лучшему, и социальное жилье будет необходимо уже другим семьям, которые сейчас его не имеют.
«К сожалению, в городе много семей, которые находятся в трудной ситуации и нуждаются в помощи. Семья Матвеевых - далеко не единственная. И когда речь идет о трудном финансовом положении, то очень сложно определить, что одна семья нуждается больше, чем другая. Потому что каждая семья, особенно когда в ней маленькие дети с недостатками здоровья, нуждается в помощи. И город старается из всех сил эту поддержку им всем предоставить», - добавила Елена Кацуба.
Советник отдела благополучия детей Министерства социальных дел Хелен Йыкс о выдаче квартир детдомовцам:
Задача помогать людям из своего края как сейчас, так и 15 лет назад ложилась на плечи местного самоуправления. Государство не раздавало квартиры детдомовцам. Действовавший в то время Закон о социальном обеспечении устанавливал, что органы местного самоуправления обязаны предоставить жилое помещение человеку или семье, которые не способны сами обеспечить им себя или свою семью, создавая при необходимости возможность сдачи в аренду социальной квартиры. Для выдачи или использования социальной квартиры у местного самоуправления должен быть принять соответствующий порядок. Поскольку молодые люди, вступающие в самостоятельную жизнь, зачастую не имеют сети вспомогательных услуг, местные самоуправления должны всячески помогать им, в том числе при необходимости посредством предоставления жилья.
Если сейчас взрослый человек нуждается в помощи, в том числе в обеспечении жильем, ему следует обратиться в свое местное самоуправление, вписанное в Регистр народонаселения, в обязанности которого входит установление потребности человека в помощи и ее оказание.
Тем молодым людям, которые сейчас вступают во взрослую жизнь из детского дома семейного типа, местное самоуправление оказывает помощь через услугу последующего попечения. Оказание этой услуги также происходит на основании оценки потребности в помощи. А молодым людям, продолжающим учебу, в числе прочего предоставляется жилье, деньги на содержание и другие необходимы услуги и пособия. Местные самоуправления могут оказывать услугу последующего попечения и тем выпускникам детского дома семейного типа, которые не продолжили свой путь к получению образования. Постановление о последующем попечении вступило в силу в 2018 году и касается тех молодых людей, которые с этого момента начинают самостоятельную жизнь.