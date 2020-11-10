Острая нехватка социального жилья: в Маарду многодетная семья ютится на 49 квадратных метрах

Руководитель пресс-службы Маардуской горуправы Елена Кацуба признала, что в городе много многодетных семей, которые в силу обстоятельств и состояния здоровья нуждаются в поддержке города и жилплощади. С каждой семьей социальные работники занимаются отдельно, учитывая все обстоятельства, предлагая им материальную и продуктовую помощь и оказывая другие жизненно важные услуги.

«Семья Екатерины Матвеевой - одна из таких и город поддерживает ее уже много лет. Для этого используются все имеющиеся у города и предусмотренные законом возможности. В дополнение к государственным пособиям семья получает от города целый ряд пособий, предназначенных малообеспеченным жителям и многодетным семьям, - рассказала Елена Кацуба. - Эти пособия позволяют таким семьям покрывать необходимые расходы за проживание, обеспечивать детям уход, занятия в кружках по интересам и отдых в летних лагерях. Когда в семью Матвеевых пришла беда и серьезно заболел ребенок, город в экстренном порядке помог ей финансово. Семья получила от города за символическую плату социальную квартиру, в которой проживает с весны 2019 года».

Она отметила, что социальных квартир в Маарду значительно меньше, чем семей, которые в них нуждаются. «Над решением этой проблемы город будет, несомненно, работать и искать возможности увеличить число таких квартир. В плане также стоит строительство нового муниципального дома. А пока многим семьям, которые обращаются в социальные службы с просьбой получить жилье, город вынужден отказывать. Только потому, что в Маарду таких квартир просто физически нет. По этой же причине у города нет возможности предложить семье Матвеевых большую квартиру», - объяснила руководитель пресс-службы Маардуской горуправы.

Она уточнила, что закон и внутренние положения не позволяют городу дарить нуждающимся семьям квартиры, потому что социальное жилье предназначено для временного пользования малоимущими семьями. Через какое-то время финансовое положение такой семьи может измениться к лучшему, и социальное жилье будет необходимо уже другим семьям, которые сейчас его не имеют.

«К сожалению, в городе много семей, которые находятся в трудной ситуации и нуждаются в помощи. Семья Матвеевых - далеко не единственная. И когда речь идет о трудном финансовом положении, то очень сложно определить, что одна семья нуждается больше, чем другая. Потому что каждая семья, особенно когда в ней маленькие дети с недостатками здоровья, нуждается в помощи. И город старается из всех сил эту поддержку им всем предоставить», - добавила Елена Кацуба.

Советник отдела благополучия детей Министерства социальных дел Хелен Йыкс о выдаче квартир детдомовцам:

Задача помогать людям из своего края как сейчас, так и 15 лет назад ложилась на плечи местного самоуправления. Государство не раздавало квартиры детдомовцам. Действовавший в то время Закон о социальном обеспечении устанавливал, что органы местного самоуправления обязаны предоставить жилое помещение человеку или семье, которые не способны сами обеспечить им себя или свою семью, создавая при необходимости возможность сдачи в аренду социальной квартиры. Для выдачи или использования социальной квартиры у местного самоуправления должен быть принять соответствующий порядок. Поскольку молодые люди, вступающие в самостоятельную жизнь, зачастую не имеют сети вспомогательных услуг, местные самоуправления должны всячески помогать им, в том числе при необходимости посредством предоставления жилья.

Если сейчас взрослый человек нуждается в помощи, в том числе в обеспечении жильем, ему следует обратиться в свое местное самоуправление, вписанное в Регистр народонаселения, в обязанности которого входит установление потребности человека в помощи и ее оказание.

Тем молодым людям, которые сейчас вступают во взрослую жизнь из детского дома семейного типа, местное самоуправление оказывает помощь через услугу последующего попечения. Оказание этой услуги также происходит на основании оценки потребности в помощи. А молодым людям, продолжающим учебу, в числе прочего предоставляется жилье, деньги на содержание и другие необходимы услуги и пособия. Местные самоуправления могут оказывать услугу последующего попечения и тем выпускникам детского дома семейного типа, которые не продолжили свой путь к получению образования. Постановление о последующем попечении вступило в силу в 2018 году и касается тех молодых людей, которые с этого момента начинают самостоятельную жизнь.