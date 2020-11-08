Ансип: Юри Ратас, положи конец этому правительству!

Бывший премьер-министр Эстонии и депутат Европарламента Андрус Ансип написал в социальных сетях, что то, что происходит из-за заявлений Хельме - это не тот вопрос, который можно решить при помощи торта, пишет Postimees.
«Юри Ратас, ты - тот, кто должен немедленно прекратить подрывание эстонско-американских отношений. То, что происходит - это не просто проблема здоровья коалиции, которую можно решить тортом», - написал Ансип, добавив, что изоляция Эстонии от союзников является вопросом национальной безопасности.
"Положи конец этому правительству!" - призывает Ансип.
«Юри Ратас может дистанцироваться от двух министров, заявив, что их нельзя воспринимать всерьез и что их слова абсурдны, но это не означает, что правительство Эстонии должно дистанцироваться от того, что было сказано. EKRE должен уйти, - уверен Ансип.
Лидеры EKRE заявили в радиоэфире, что результаты президентских выборов в США были получены путем мошенничества. The Washington Post также написала в воскресенье, что Марту Хельме, похоже, причиняет боль поражение Трампа.