В Эстонии под наблюдением КаПо находятся около 20 человек с радикальными взглядами

"Они нас беспокоят, потому что выражают поддержку тем атакам, которые происходят в мире. У нас имеется информация примерно о 20 жителях Эстонии, чьи взгляды настолько радикальны, что мы видим в них потенциальный риск, и нельзя сказать, что они настроены мирно", - говорит пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп.

"В Эстонском исламском центре и вообще среди мусульманской общины Эстонии отсутствуют радикальные взгляды, отсутствуют экстремистские движения и течения. Мы пропагандируем мирный ислам, основанный на терпимости, на любви и дружном сосуществовании со всеми соседями. Мы будем очень жестко пресекать любые радикальные взгляды и возникновение любых экстремистских течений в нашей стране", - подчеркивает глава Эстонского исламского центра Казбулат Шогенов.