Вс, 8.11.2020
Энтузиазм педагогов эксплуатировался в течение многих десятилетий. Ааду Муст
Ааду Муст
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В Эстонии под наблюдением КаПо находятся около 20 человек с радикальными взглядами
1

В Эстонии под наблюдением КаПо находятся около 20 человек с радикальными взглядами

Pildid on tehtud hommikul, kui kaitsepolitseinikud on lõpetamas Õismäe tee 64 kortermajas kohapealseid menetlustoiminguid.

ФОТО: Erik Prozes

Под пристальным взглядом Полиции безопасности (КаПо) в Эстонии находятся около 20 человек с радикальными взглядами, пишет Rus.ERR.

"Они нас беспокоят, потому что выражают поддержку тем атакам, которые происходят в мире. У нас имеется информация примерно о 20 жителях Эстонии, чьи взгляды настолько радикальны, что мы видим в них потенциальный риск, и нельзя сказать, что они настроены мирно", - говорит пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп.

"В Эстонском исламском центре и вообще среди мусульманской общины Эстонии отсутствуют радикальные взгляды, отсутствуют экстремистские движения и течения. Мы пропагандируем мирный ислам, основанный на терпимости, на любви и дружном сосуществовании со всеми соседями. Мы будем очень жестко пресекать любые радикальные взгляды и возникновение любых экстремистских течений в нашей стране", - подчеркивает глава Эстонского исламского центра Казбулат Шогенов.

Самое громкое дело в Эстонии, связанное с исламским радикализмом, случилось из-за Ивана Сазанакова, который отправился служить в рядах сирийских джихадистов 5 лет назад и больше не вернулся.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back