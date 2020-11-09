Студия Postimees: выборы в США приведут к развалу правительства Эстонии?
Оценивая итоги выборов в США, Эстония оказалась на пороге очередного правительственного кризиса. Поводом послужили скандальные заявления министров от партии EKRE Марта и Мартина Хельме, назвавших выборы в США нечестными.
Результаты выборов в США и реакцию на них в Эстонии прокомментирует в студии Postimees член парламентской комиссии по иностранным делам Раймонд Кальюлайд (СДПЭ). Смотрите прямой эфир в 13:30!
- Как повлияют заявления министров Хельме на отношения Эстонии и США?
- Придется ли Эстонии восстанавливать свой имидж?
- Может ли возникший кризис привести к развалу правительства?
- Чем данный скандал может быть выгоден EKRE?
- Как правление Дональда Трампа повлияло на международные отношения?
- Насколько быстро США при Джо Байдене смогут восстановить доверие на международной арене?