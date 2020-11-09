Пн, 9.11.2020
Люди много пересекали границу, а вирус следовал за ними. Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу
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  • Студия Postimees: выборы в США приведут к развалу правительства Эстонии?

Студия Postimees: выборы в США приведут к развалу правительства Эстонии?
13:30

Оценивая итоги выборов в США, Эстония оказалась на пороге очередного правительственного кризиса. Поводом послужили скандальные заявления министров от партии EKRE Марта и Мартина Хельме, назвавших выборы в США нечестными.

Результаты выборов в США и реакцию на них в Эстонии прокомментирует в студии Postimees член парламентской комиссии по иностранным делам Раймонд Кальюлайд (СДПЭ). Смотрите прямой эфир в 13:30!

  • Как повлияют заявления министров Хельме на отношения Эстонии и США?
  • Придется ли Эстонии восстанавливать свой имидж?
  • Может ли возникший кризис привести к развалу правительства?
  • Чем данный скандал может быть выгоден EKRE?
  • Как правление Дональда Трампа повлияло на международные отношения?
  • Насколько быстро США при Джо Байдене смогут восстановить доверие на международной арене?

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