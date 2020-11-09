Не «Маской» единой

По очень скромным подсчетам, в Таллинне два десятка профессиональных театров.

Не раз случалось слышать от знакомых: «В наши театры принципиально не хожу. Только на "Золотую маску"». Бытует и такое негласное мнение: приличных театров у нас всего несколько, а за настоящим театральным опытом — чемодан, вокзал, Москва (Петербург). Аргументы всегда примерно одинаковые: у нас все не то и не те, качество и темы оставляют желать лучшего, то ставят, а этого не ставят. Еще несколько лет назад я, признаюсь, придерживалась примерно того же популярного мнения, да и выбор был так велик, что исследовать местные театры как-то в голову не приходило — можно было запросто сходить на постановку Кончаловского, Панфилова или Крымова.

Почти никто в моем окружении небольшими эстонскими театрами не интересовался, да и как-то само собой подразумевалось, что все это местечковое, вторичное, может, даже низкопробное. Но этой осенью мне посчастливилось взглянуть на этот вопрос совсем под другим углом — удивиться, обрадоваться и восхититься. Эстонский драматический и Таллинский городской театр русскоязычным зрителям в той или иной степени знакомы и в представлении не нуждаются, а вот о нескольких других эстонских театрах, незаслуженно обделенных вниманием русской аудитории, хочется рассказать.

Главным открытием последних месяцев стал для меня VAT Teater. Мое знакомство с ним началось со спектакля «Ромео и Джульетта» — новаторского осмысления Шекспира. Режиссеру удалось деликатно и интересно осовременить и актуализировать всем известную историю так, что она заиграла новыми красками. Впечатлил и спектакль «Парижанка» по пьесе сценариста «Карточного домика» Бо Виллимона. Это едкая сатира на трамповскую Америку и на людей, которым на руку правление одиозного президента. Мне впервые довелось увидеть на сцене нечто столь злободневное с политической точки зрения. Запоминается визуальное решение спектакля: с одной стороны сцены — бар, с другой — розовый диван и столик с вазочкой маршмеллоу и бутылкой воды, посередине — такие же гламурные боксерские груши и две беговые дорожки.

Еще одно яркое театральное переживание этой осени тоже связано с VAT Teater — это спектакль по пьесе Ясмины Реза «Три версии жизни». Вообразите: зал — полный, несмотря на пандемию. Из декораций — лишь нагроможденные друг на друга блоки грязного поролона, из реквизита — поднос, бутылки, бокалы и крекеры. Антураж скудный, однако от происходящего на сцене просто не оторваться! Инсценировка пьесы Реза режиссера Карла Копельмаа вышла яркой, искрометной и захватывающей. Она впечатлила меня больше, чем другой спектакль по пьесе этого драматурга с впечатляющими декорациями, эффектным музыкальным сопровождением и визуальными находками. И это в очередной раз доказывает — магия театра капризна и может родиться среди грязного поролона и обойти стороной роскошные декорации большой сцены.

Сцена из спектакля «Три версии жизни». ФОТО: VAT Teater