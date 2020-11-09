Не «Маской» единой

Пандемия безжалостно сузила горизонты нашей культурной жизни — отменилась «Золотая маска в Эстонии», да и другие именитые заграничные гости больше не спешат к нам со спектаклями и концертами и когда заспешат, непонятно. Остается только ждать лучших времен… или нет?
По очень скромным подсчетам, в Таллинне два десятка профессиональных театров.
Не раз случалось слышать от знакомых: «В наши театры принципиально не хожу. Только на "Золотую маску"». Бытует и такое негласное мнение: приличных театров у нас всего несколько, а за настоящим театральным опытом — чемодан, вокзал, Москва (Петербург). Аргументы всегда примерно одинаковые: у нас все не то и не те, качество и темы оставляют желать лучшего, то ставят, а этого не ставят. Еще несколько лет назад я, признаюсь, придерживалась примерно того же популярного мнения, да и выбор был так велик, что исследовать местные театры как-то в голову не приходило — можно было запросто сходить на постановку Кончаловского, Панфилова или Крымова.
Почти никто в моем окружении небольшими эстонскими театрами не интересовался, да и как-то само собой подразумевалось, что все это местечковое, вторичное, может, даже низкопробное. Но этой осенью мне посчастливилось взглянуть на этот вопрос совсем под другим углом — удивиться, обрадоваться и восхититься. Эстонский драматический и Таллинский городской театр русскоязычным зрителям в той или иной степени знакомы и в представлении не нуждаются, а вот о нескольких других эстонских театрах, незаслуженно обделенных вниманием русской аудитории, хочется рассказать.
Главным открытием последних месяцев стал для меня VAT Teater. Мое знакомство с ним началось со спектакля «Ромео и Джульетта» — новаторского осмысления Шекспира. Режиссеру удалось деликатно и интересно осовременить и актуализировать всем известную историю так, что она заиграла новыми красками. Впечатлил и спектакль «Парижанка» по пьесе сценариста «Карточного домика» Бо Виллимона. Это едкая сатира на трамповскую Америку и на людей, которым на руку правление одиозного президента. Мне впервые довелось увидеть на сцене нечто столь злободневное с политической точки зрения. Запоминается визуальное решение спектакля: с одной стороны сцены — бар, с другой — розовый диван и столик с вазочкой маршмеллоу и бутылкой воды, посередине — такие же гламурные боксерские груши и две беговые дорожки.
Еще одно яркое театральное переживание этой осени тоже связано с VAT Teater — это спектакль по пьесе Ясмины Реза «Три версии жизни». Вообразите: зал — полный, несмотря на пандемию. Из декораций — лишь нагроможденные друг на друга блоки грязного поролона, из реквизита — поднос, бутылки, бокалы и крекеры. Антураж скудный, однако от происходящего на сцене просто не оторваться! Инсценировка пьесы Реза режиссера Карла Копельмаа вышла яркой, искрометной и захватывающей. Она впечатлила меня больше, чем другой спектакль по пьесе этого драматурга с впечатляющими декорациями, эффектным музыкальным сопровождением и визуальными находками. И это в очередной раз доказывает — магия театра капризна и может родиться среди грязного поролона и обойти стороной роскошные декорации большой сцены.
VAT Teater своей атмосферой и новаторским подходом напомнил питерский театр «Суббота», недавно получивший высшую театральную премию Санкт-Петербурга. Например, «Бесприданница» Островского в «Субботе», появившаяся в этом году в репертуаре театра под названием «Вещь», переосмыслена в похожем ключе, что и «Ромео и Джульетта» в VAT Teater; даже атмосфера в помещениях этих театров очень схожа.
В Эстонском государственном кукольном и молодежном театре (бывший NUKU) спектакли, как и следует из названия театра, рассчитаны преимущественно на юных зрителей, но есть и исключение — спектакль по одноименному (и впервые поставленному) произведению Антона Таммсааре «Молодые души». Это очень эстетичный и трогательный спектакль о переживаниях и духовных поисках шестерых молодых людей. На сегодняшний день это единственный спектакль в репертуаре театра, рассчитанный на аудиторию 16+, и он совершенно чудный.
Примечателен и театр Keller, позиционирующий себя как первый в Эстонии остросюжетный театр. Одна из его наиболее примечательных постановок — комедия ужасов «Влюбленный алхимик». Зловещий и трогательный спектакль об известном алхимике Генрихе Корнелиусе, в котором не произносится ни слова, поставлен при участии известного эстонского иллюзиониста Меэлиса Кубо. Кроме того, в Keller можно увидеть постановки произведений Оскара Уайльда, Эдгара По и Григория Остера — все спектакли объединяет специфическая мрачноватая эстетика, присущая этому театру. Keller идет в ногу с эпохой коронавируса: почти весь репертуар за небольшую плату можно посмотреть на сайте театра.
Русский театр, разумеется, тоже в представлении не нуждается, но в репертуаре единственного в Эстонии профессионального русского театра есть выдающиеся спектакли, которые вы могли пропустить: например, зловещий «Враг» с полным эффектом погружения в мир пьесы; незабываемый «Бред вдвоем», который бьет по всем органам чувств, подобно солдатам, разносящим дубинками декорации в финале спектакля; исповедальная и выворачивающая душу наизнанку «Настя, Настя, Настя» и пронзительный молчаливый «Васенька», который в январе следующего года после долгого перерыва вернется на сцену. В Русском театре регулярно бывают и гости из других именитых театров Эстонии, например, Раквереского и «Угала» — хорошая возможность для жителей Таллинна познакомиться с лучшими эстонскими театрами, не выезжая из столицы.
Понимаю, что для кого-то препятствием может стать языковой барьер, но уверена, что владение эстонским на среднем уровне позволяет ориентироваться в происходящем на сцене. Какие-то нюансы, конечно, будут неизбежно ускользать, но на общее впечатление это едва ли повлияет. Здесь обнаруживается даже бонус: благодаря спектаклям на эстонском мой лексикон обогатился, в том числе и несколькими разговорными словечками, которым учить не принято.
Судя по всему, нас ждут новые ограничения, число заболевших стремительно растет, и очень может быть, что в не самом отдаленном будущем театрам вновь придется временно закрыть свои двери. Но это уже нюансы, главное — они у нас есть и в эти непростые времена особенно нуждаются в поддержке. Понятно, что лозунги вроде «давайте поддерживать местную культуру» не вызывают ничего, кроме раздражения, но, когда культура представлена такими чудесными вдумчивыми постановками, ее действительно хочется поддерживать.
Не призываю никого рисковать своим здоровьем, но хочется надеяться, что наши читатели, еще не знакомые с эстонскими театрами или относящиеся к ним в целом скептически, когда будет возможность, сходят хотя бы на одну из постановок и увидят, что магия сцены обитает в самых разных местах. Не только на подмостках больших знаменитых театров, но и в крохотном зале Национальной библиотеки, просторной аудитории музея KUMU и помещении музея Эдуарда Вильде.