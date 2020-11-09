Луйк: мы - миллионная страна под боком у России, отношения с США крайне важны

"Мы - миллионная страна под боком у России. Принимая во внимание геополитическую ситуацию Эстонии, наши отношения с США имеют экзистенциальное значение, а каждый президент США всегда был и всегда будет нашим другом и союзником, что требует тесных личных и доверительных связей с лидерами США", - отметил Юри Луйк, слова которого распространила пресс-служба Министерства обороны.