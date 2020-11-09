Луйк: мы - миллионная страна под боком у России, отношения с США крайне важны

По оценке министра обороны Юри Луйка ("Отечество"), заявления лидеров EKRE Мартина и Марта Хельме по поводу результатов состоявшихся в США президентских выборов ослабляют безопасность Эстонии и угрожают американо-эстонским отношениям, пишет Rus.ERR.
"Мы - миллионная страна под боком у России. Принимая во внимание геополитическую ситуацию Эстонии, наши отношения с США имеют экзистенциальное значение, а каждый президент США всегда был и всегда будет нашим другом и союзником, что требует тесных личных и доверительных связей с лидерами США", - отметил Юри Луйк, слова которого распространила пресс-служба Министерства обороны.
"На мой взгляд, заявления Марта и Мартина Хельме представляют угрозу для безопасности всех нас, включая безопасность их собственных сторонников. Не то чтобы сегодня это имеет большое значение, но серьезно подрывает договоренности, достигнутые лидерами коалиционных партий несколько недель назад относительно будущего сотрудничества", - подытожил Юри Луйк.