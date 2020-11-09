В сентябре экспорт имел наиболее высокие в этом году показатели

В сентябре из Эстонии экспортировано и импортировано товаров в текущих ценах на 1,3 млрд евро. Профицит товарообмена составил 4 млн евро и дефицит уменьшился в сравнении с тем же периодом прошлого года на 165 млн евро. Последний раз сальдо торгового баланса было положительным в декабре 2010 года.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвелин Пуура, в третьем квартале наблюдалось восстановление товарообмена. «В сентябре оборот по экспорту был в этом году максимальным, что оказало положительное влияние на квартальные показатели. Значительное влияние на рост экспорта оказали вывоз коммуникационного оборудования в электронной промышленности и экспорт зерна в сельскохозяйственном секторе», – пояснила Пуура.

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Финляндия, далее следуют Швеция и Латвия. Более всего увеличился экспорт в США и Китай, куда вывозилось больше, чем в прошлом году, коммуникационного оборудования. Более всего сократился экспорт в Данию и Францию. По сравнению с прошлым годом в Данию вывозилось меньше сланцевого топливного масла и во Францию – электрооборудования.

Из товаров больше всего экспортировались электрооборудование, сельскохозяйственная продукция и продукты питания, древесина и изделия из древесины, а также минеральная продукция. В сравнении с сентябрем прошлого года на 75 млн евро увеличился вывоз электрообрудования и на 31 млн евро – вывоз сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Более всего (на 7 млн евро) сократился вывоз минеральной продукции.

Доля товаров эстонского происхождения составила 74% от общего объема экспорта товаров. По сравнению с сентябрем прошлого года вывоз эстонских товаров увеличился на 15% и реэкспорт сократился на 1%. Более всего увеличился вывоз коммуникационного оборудования эстонского производства, ячменя, пшеницы, ржи и металлолома, при этом сократился экспорт сланцевого топливного масла.

В Эстонию больше всего импортировалось товаров из Финляндии, Германии и Латвии. Ввоз товаров наиболее сократился из России и Литвы, откуда меньше ввозилось моторного топлива. Больше всего увеличился импорт товаров из Польши, откуда ввозилось больше автобусов.