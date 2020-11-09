СМИ: военнослужащий убил трех человек на аэродроме под Воронежем

"Военнослужащий устроил стрельбу, стрелял из пистолета, который забрал у офицера. Убиты трое человек. Сейчас он [нападавший] забаррикадировался на территории части", - сказал собеседник агентства ТАСС.

По данным источника в правоохранительных органах, среди убитых - один офицер и два солдата. "Среди убитых - один офицер и два солдата. Сам военнослужащий скрылся, его розыск ведется как на территории части, так и за ее периметром", - сказал собеседник агентства. По уточненной информации, погибли майор, ефрейтор и солдат-срочник.

По словам собеседника, разыскивается Макаров Антон Михайлович, 2000 года рождения, проживающий в Воронеже, при нем может находиться оружие и два магазина к нему.

Власти Воронежской области подтвердили факт ЧП на военном аэродроме. "Да, факт такой имеется, мы сейчас сами выясняем все подробности, там [на аэродроме] несколько погибших", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации области.