Выявлять близкие контакты становится все сложнее

Выявление близких контактов становится все сложнее, и если находить контактировавших с зараженными больше не получится, введение масштабных ограничений станет неизбежным. Еще в середине октября Эстония на фоне Европы казалась страной с самым низким уровнем заражаемости. А теперь у каждого второго зараженного в Таллинне и Харьюмаа уже не получается найти источник заражения, то есть болезнь начала распространяться скрытно.

«Этого нужно было ожидать, но корона такая, что старается распространяться не ровно, а резко разрастающимися очагами», - сказал Марио Кадастик, занимающийся моделированием поведения корнавируса. Такое быстрое распространение было ожидаемо, поскольку показатель заражаемости R, который показывает, сколько человек заражает один больной, в последние пару недель составлял 1,2 и 1,4.

К субботе он достиг отметки в 1,5, а это значит, что двое больных передают болезнь третьему. Даже если показатель заражаемости не увеличится, это уже представляет угрозу для эстонской системы здравоохранения, поскольку уже при таких цифрах к концу года больницы Эстонии будут заполнены ковидными пациентами. И хотя в случае Covid-19 много говорят о том, хватит ли аппаратов искусственной вентиляции легких, в состоянии серьезного кризиса может оказаться вся медицинская система.

«Если все места в ковидных палатах будут заполнены, то их придется дополнять за счет других койко-мест, поскольку мы не можем класть пациентов с Covid в одну палату с обычными больными. Если ситуация выйдет из-под контроля, как это произошло в некоторых странах мира, когда больницы заполнялись только ковидными больными, то возникнет проблема, что мы не сможем больше заниматься другими заболеваниями, от которых можно было бы вылечить», - сказал Кадастик.

Также ковидные отделения нуждаются в значительно большем персонале, а потому добавлять койко-места до бесконечности не получится. По словам Кадастика, стоит поднапрячься, чтобы взять ситуацию под контроль до того, как критическая черта будет преодолена. По нынешним цифрам, считает он, можно скорее говорить о начале масштабной фазы, а не о волне распространения вируса.

«Волны будет небольшими до тех пор, пока Департамент здоровья в состоянии выявлять большую часть контактов», - объяснил он.