Команда Джо Байдена озвучила его приоритеты

"С первого дня мы готовимся взять на себя лидерство, удостоверившись, что администрация Байдена и Харрис сможет заняться решением самых неотложных задач, с которыми мы сталкиваемся: защитой и сохранением здоровья нашей нации, обновлением возможностей для достижения успеха, содействием расовому равенству и борьбой с климатическим кризисом", - подчеркивается в заявлении.

We are preparing to lead on Day One, ensuring the Biden-Harris administration is able to take on the most urgent challenges we face: protecting and preserving our nation's health, renewing our opportunity to succeed, advancing racial equity, and fighting the climate crisis. — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 8, 2020

От Трампа требуют запустить "переходный процесс"

Между тем Центр по передаче президентской власти (Center for Presidential Transition, CPT) - внепартийная организация, консультирующая в США приходящие к власти новые администрации, высказалась в поддержку победы Байдена на президентских выборах, несмотря на то, что действующий глава государства Дональд Трамп пока отказывается признать результаты.

"Мы настоятельно призываем администрацию Трампа немедленно начать поствыборный переходный процесс, а команду Байдена - в полной мере использовать ресурсы, имеющиеся в наличии в соответствии с Законом о смене президента (Presidential Transition Act)", - написали члены CPT в послании, опубликованном 8 ноября.

"Мы поздравляем вице-президента Джо Байдена и сенатора Камалу Харрис с их успешной и исторической кампанией (в борьбе за. - Ред.) Белый дом", - говорится далее в заявлении. Его авторы отмечают, что политики-демократы заблаговременно приступили к планированию переходного периода, набрали опытную и дисциплинированную команду и подготовились к решению тех проблем, с которыми Байден столкнется 20 января, когда истечет срок полномочий Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса. Представители CPT, в состав которого, в частности, входит республиканец Джошуа Болтен, глава администрации Белого дома в бытность президентом Джорджа Буша-младшего, отметили, что несмотря на предстоящие судебные тяжбы, результат выборов "достаточно ясен", что должно положить начало "переходному процессу".

Президент анонсировал выступление в эфире Fox News

Между тем действующий президент Дональд Трамп разместил пост в Twitter, в котором анонсировал свое первое интервью после объявления в СМИ итоговых прогнозов по выборам. В шоу ведущего Марка Левина на канале Fox News республиканец пообещал обсудить то, что он назвал "фальсификацией бюллетеней, полученных по почте". Доказательств последнего он, впрочем, не привел. Между тем в указанное им в Twitter время - 20.00 по восточному времени (03.00 9 ноября по Таллинну) - в эфире этого шоу американский лидер не появился. Его команда позднее заявила, что у него не запланировано публичных мероприятий.

Watch @marklevinshow at 8:00 P.M. Will discuss the Mail-In Ballot Hoax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020