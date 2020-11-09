"Северный поток - 2": чем ответит ЕС на санкции США?

Импульс для выработки предложений ECFR дал немецкий МИД. В конце октября его представитель Кристофер Бургер (Christofer Burger) объявил на правительственной пресс-конференции в Берлине о совместном с Францией и другими европейскими партнерами решении повысить устойчивость Европы на случай введения извне мер экономического принуждения. Предложения ECFR он назвал вкладом в предстоящие на этот счет дебаты в Германии и на уровне ЕС.

Разработка европейских механизмов защиты от санкций вряд ли будет иметь какое-либо значение для "Северного потока - 2". Эффект американских угроз уже налицо, говорит Франц Крахт из Засница. "На коммерческих переговорах, на которых речь идет о будущих проектах, - поделился он с DW, - эти санкционные угрозы играют существенную роль".