Коронавирус: британские ученые выяснили, какую пользу приносит витамин D

Специалисты изучили ежедневную статистику по коронавирусу и выявили «поразительную корреляцию между тяжестью течения заболевания и широтой». Они отметили, что в северном полушарии, где более распространена сезонная нехватка витамина D, чаще регистрируются тяжелые случаи COVID-19.

Издание отмечает, что исследовательская работа ученых еще не прошла рецензирование.

Как заявил Дэвис, для полноценной экспертной оценки нужен как минимум год исследований. Тем не менее он уверен, что доминирующим фактором риска тяжелого течения болезни служит именно нехватка витамина D.

По словам Дэвиса, вирус SARS-CoV-2 «нацелен на белковый шип на поверхности клеток, который называется ACE2», он способен истощать белок и вызвать «цитокиновый шторм» (реакцию, при которой в крови резко возрастает уровень цитокинов, что приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма). «Это убивает людей», — заявил он, добавив, что предотвратить это поможет витамин D.