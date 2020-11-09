Таави Тамкиви: в будущем банки могли бы меньше досаждать клиентам

На борьбу с отмыванием денег тратят большие деньги Ранее Таави Тамкиви говорил, что каждый год только европейские банки тратят на борьбу с отмыванием денег 84 миллиарда евро, но, несмотря на это раскрывать удается лишь около одного процента всех случаев. Бизнес на борьбе с отмыванием денег создали многие известные предприятия, например, Thomson Reuters предлагает рабочий инструмент против отмывания денег, благодаря которому можно проанализировать большой объем информации. Американский миллиардер Том Сайбел хочет вывести на биржу свою программу c3.io, которая занимается так называемым предсказательным анализом.

Фирма не интересна в качестве консультационной В конце прошлого года Salv задействовал 1,8 миллиона инвесторских евро. Вложились, как учредитель N26, так и эстонский предприниматель и инвестор Таави Котка. «Проблема, которую они решают, злободневная и важная для многих. Но Salv не является интересным стартапом в качестве исключительно консультационного предприятия. А вот если они смогут создать такую платформу, то возможно повышение рейтингов. Мне очень нравится их видение, там работают очень талантливые люди. Они могли бы стать очередной историей успеха Эстонии – очередной, а не следующей, поскольку такие истории успеха есть еще»,- сказал Котка. Он добавил, что сейчас инвестирует главным образом в эстонские предприятия: «Я – ангел Эстонии. В портфеле есть и некоторые финские предприятия, но далеко в будущее я не заглядываю».

В будущем Тамкиви планирует задействовать для приложения обмена данными и такие фирмы, предлагающие финансовые техологии (финтехи), как Revolut и Monese. Причиной, по которой их не привлекли сразу во время пилотного проекта, по его словам, заключается в том, что клиентами эстонских банков в большей степени являются местные жители, а клиентами фирм глобальных финансовых технологий – по всему миру. Поэтому им особо нечем друг с другом делиться. Самой большой проблемой в борьбе с отмыванием денег, по словам Тамкиви, является то, что если олигархов знают, то связанных с ними людей - нет. Главное проблемой Эстонии, вероятно, является то, что российские рубли перемещаются в Лондон. Для финтехов, которые предлагают разного рода услуги, большой проблемой, может быть, являются финансирование терроризма и торговля людьми.

Слепо верить нельзя

Но что будет, например, в том случае, если банки начнут слепо доверять информации друг друга? «Первый вопрос, который у нас возник, и был таким, что если один банк посмотрит, что другой уже проделал всю работу и отметил клиента флажком, и сразу в это поверит. Это значительно ограничит доступ к услугам банков», - сказал Тамкиви. Тут помог бы закон: «Если я не могу открыть банковский счет, то я могу оповестить об этом Финансовую инспекцию, и если выяснится, что первый банк выполнил обязанность, а другие в свою очередь ничего не проверяли, или недостаточно аргументировали свое решение, то нести ответственность будут они. В таком случае Финансовая инспекция может указать им на ошибку пальцем.

Salv: привлечем еще денег Прежде Таави Тамкиви работал в Skype и Transferwise, где также помогал создавать схемы борьбы с преступностью. Но в 2018 году он создал Salv Technologies OÜ. Соучредителями стали Джеффри Макклиланд и Сергей Румянцев. Когда в прошлом году были задействованы 1,8 миллиона евро, число дольщиков фирмы увеличилось до 25. В годовом экономическом отчете фирмы написано, что привлечение денег планируется продолжить. В прошлом году при убытке в 630 000 евро фирма заработала четверть миллионный доход от продаж. При этом первый год работы прошел с прибылью.