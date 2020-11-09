Таави Тамкиви: в будущем банки могли бы меньше досаждать людям

Идея возникла два года назад, когда, по словам Тамкиви, обнаружили, что через бюро недвижимости, онлайн-конторы и нотариусов перемещаются крупные суммы денег, которые по закону нужно проверять, но люди были уже перегружены выполнением элементарных требований: «Мы создали платформу, благодаря которой можно анализировать, как найти опасную иголку в стоге сена». Однако это – как он теперь признает – было лишь улучшением уже имеющихся рабочих приемов. Чего-то не хватало: «Изначально у нас имелась гипотеза, что частные учреждения не делятся друг с другом информацией. Так в итоге и оказалось».

Банк один на один общается с клиентом, финансовым надзором, Бюро данных по отмыванию денег. Эта информация нигде не собирается, например, один банк никогда не узнает, что пришедший к нему клиент уже был выгнан из другого банка по весомым причинам: «Каждый остается на своем островке, но если мы хотим, чтобы информация о сети отмывания денег распространялась, то ею нужно делиться. Если я, как банк, вижу, что клиент не может доказать, откуда ему поступили на счет 100 000 евро, я докладываю об этои, может быть, в Бюро данных по отмыванию денег, и для меня эта история заканчивается. Но вероятнее всего этот человек пойдет в другой банк и переведет десять раз по 10 000 евро…»

Лишь один процент

Есть целый ряд законов, которые запрещают распространять данные клиентов – и это оправданно, поскольку если эти данные будут утекать, в опасности окажутся и деньги клиентов. Одним из них является тайна банковского вклада, вторым – GDPR-директива Европейского союза. И ними вроде бы вступает в противоречие Закон о воспрепятствовании в отмывании денег: «Эти три правовых акта борются друг с другом в том, кто главнее, и у каждого учреждения, естественно, имеются свои приоритеты». Для борьбы с преступниками больше используют последний из них, а банки пользуются первыми.

Проблема имеется и с эстонскими законами: «Имеющиеся сейчас прикладные акты выводят людей на ложный путь. Проверяются все документы, и это лучше из того, что могут сделать. В действительности же основным является выявление преступника». Другими словами, людям через длинные опросники нужно должны доказать, что они заслуживают доверия, но особой пользы от этого нет. Если сейчас считается, что из всех финансовых преступлений раскрывается лишь один процент, то Тамкиви хочет увеличить этот показатель – тогда у банков будет меньше потребности придумывать всякие псевдоправила, которые очень досаждают людям.