Заявление о вотуме недоверия Марту Хельме будет внесено в Рийгикогу в понедельник

«Сегодня мы представим в Рийгикогу заявление о вотуме недоверия Марту Хельме. Ожидаем, что все члены Рийгикогу поддержат это своими подписями и голосами. Уход Марта Хельме - элементарный вопрос гигиены, должно также быть решено, что Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) не подходит для правительства», - сказала лидер Партии реформ Кая Каллас.