Пн, 9.11.2020
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  • Заявление о вотуме недоверия Марту Хельме будет внесено в Рийгикогу в понедельник
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Заявление о вотуме недоверия Марту Хельме будет внесено в Рийгикогу в понедельник

Кая Каллас

ФОТО: Raul Mee/AP/Scanpix

Партия реформ в понедельник внесет в Рийгикогу вопрос о выражении недоверия министру внутренних дел Марту Хельме.

«Сегодня мы представим в Рийгикогу заявление о вотуме недоверия Марту Хельме. Ожидаем, что все члены Рийгикогу поддержат это своими подписями и голосами. Уход Марта Хельме - элементарный вопрос гигиены, должно также  быть решено, что Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) не подходит для правительства», - сказала лидер Партии реформ Кая Каллас.

Оппозиция подвергла Марта Хельме резкой критике за его полные  ненависти высказывания о сексуальных меньшинствах в интервью иностранным СМИ. В воскресенье масло в огонь подлили и слова Март и Мартина Хелми о том,что выборы в США сфальсифицированы, а объявленный победителем Джо Байден коррумпирован. 

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