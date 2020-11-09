Заявление о вотуме недоверия Марту Хельме будет внесено в Рийгикогу в понедельник

Партия реформ в понедельник внесет в Рийгикогу вопрос о выражении недоверия министру внутренних дел Марту Хельме.
«Сегодня мы представим в Рийгикогу заявление о вотуме недоверия Марту Хельме. Ожидаем, что все члены Рийгикогу поддержат это своими подписями и голосами. Уход Марта Хельме - элементарный вопрос гигиены, должно также быть решено, что Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) не подходит для правительства», - сказала лидер Партии реформ Кая Каллас.
Оппозиция подвергла Марта Хельме резкой критике за его полные ненависти высказывания о сексуальных меньшинствах в интервью иностранным СМИ. В воскресенье масло в огонь подлили и слова Март и Мартина Хелми о том,что выборы в США сфальсифицированы, а объявленный победителем Джо Байден коррумпирован.