В Эстонии умер 58-летний мужчина с коронавирусом, добавилось 125 зараженных

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов было диагностировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 95 человек. В Ида-Вирумаа – восемь, в Тартумаа, Рапламаа и Пярнумаа — по два, на Хийумаа, в Вильяндимаа, Ярвамаа и Валгамаа — по одному новому случаю. Место жительства 12 заразившихся в регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 137,1, а доля положительных результатов выполненных тестов составляет 6,6%.

Из 95 случаев в Харьюмаа 76 приходится на Таллинн. В 13 случаях, поступивших в Пыхьяское региональное отделение, причиной заражения стал контакт с носителем вируса. В трех случаях вирус завезли из России, Англии и с Кипра. В четырех случаях источник заражения неизвестен. В остальных случаях происхождение вируса уточняется.

Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находятся более 7600 человек, из которых больны 1023 человека. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с 21 очагом: с тремя очагами в школах связаны всего 15 человек, в детском саду — пять человек, с семью очагами на рабочих местах — 119 человек, с тремя вспышками на мероприятиях — 28 человек и с еще четырьмя очагами — 27 человек. Добавились еще очаги заражения в Рапласком доме призрения (65 человек), в больнице (15 человек) и Таллиннской тюрьме (более 10 человек).

Из новых случаев в Ида-Вирумаа три добавилось в очаг в Вируской тюрьме, два человека заразились в кругу семьи, еще двое — в кругу знакомых и в одном случае заражение произошло в школе.

В Идаском регионе наблюдается десять активных очагов: с очагом первой силламяэской школы связаны 38 человек и во второй силламяэской школе – девять, в Йыхвиском доме призрения – 21 и в нарвским детском саду – семеро. На рабочем месте в Нарва-Йыэсуу – десять заболевших. В очаге Вируской тюрьмы насчитывается 203 человека с коронавирусом. В очаге в школе в Кохтла-Ярве насчитывается шесть человек. В очаге на рабочем месте в Силламяэ — шесть человек, в нарвском спортивном очаге — 37 зараженных. Сегодня утром добавился один очаг заражения на рабочем месте в Нарве, где заболели семь человек.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся почти 3000 человек, из которых заболели 456 человека.

В двух случаях в Тартумаа заражение произошло при тесном контакте с носителем вируса. В Вильяндимаа вирус завезли из Германии, обстоятельства заражений в Валгамаа еще устанавливаются. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с коронавирусом находятся почти 900 человек, из которых больны 151 человек. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находится один активный очаг – очаг заражения в доме призрения с 34 больными.

Случай на Хийумаа произошел в кругу знакомых. В Пярнумаа один случай завезен из Молдавии, а обстоятельства другого случая уточняются. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения в связи с коронавирусом находятся более 650 человек, из них 98 больны. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения находится три очага заражения на Хийумаа, где в первом очаге, связанном с семейным мероприятием, насчитывается 13 больных коронавирусом человек, во втором очаге, связанном с мероприятием, — семь больных и в семейном очаге заражения — шестеро.

Умер один человек

По состоянию на утро 8 ноября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 60 человек, четыре пациента находятся на искусственной вентиляции легких. Вчера в Ляэне-Таллиннской центральной больнице умер 58-летний мужчина. Всего в Эстонии с начала пандемии скончались 76 зараженных коронавирусом человек.

Было открыто шесть новых историй болезни с COVID-19.

На сегодняшний день в больницах завершено 583 случая заболевания COVID-19 у 568 людей.

По состоянию на 9 ноября выздоровели 4205 человек. Из них истории болезни 3 048 человек (72,5%) завершены, у 1157 человек (27,5%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии сделано почти 280 000 тысяч первичных тестов, из них 6250, т. е. 2,1 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2. С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart

В Эстонии стремительно растет распространение коронавируса

Увеличивается также количество случаев, когда источник заражения неизвестен. Прежде всего, вызывает беспокойство распространение коронавируса в Харьюмаа и в Таллинне. Департамент здоровья отмечает в этом районе быстрый рост числа людей, находившихся в близком контакте с зараженными. Всего под наблюдением Пыхьяского регионального отделения более 4000 человек, из которых заболели 643.

Необходимо сделать тест при первой же возможности. В последнее время увеличилась доля бессимптомных переносчиков вируса. Также увеличилось количество положительных среди сделанных за сутки тестов, что указывает на риск скрытого распространения вируса. Департамент здоровья призывает всех пройти тестирование даже при легких симптомах!

Получайте информацию из достоверных источников. Призываем людей следить за официальными информационными каналами государства. Дополнительную информацию найдете на сайтах kriis.ee, terviseamet.ee и по номеру телефона 1247.

Скачайте приложение HOIA

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить о своей болезни другим пользователям. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 164 259 раза, 135 человек сообщили через приложение о своем заболевании.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.