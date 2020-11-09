Кайа Канепи находится в шаге от возвращения в первую сотню мирового рейтинга

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи стала заметно ближе к возвращению в первую сотню рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.
В опубликованной 9 ноября обновленной версии рейтинга 35-летняя Канепи поднялась со 106-го на 101-е место.
Лидер женского тенниса Эстонии, 24-летняя Анетт Контавейт сохранила за собой 23-ю строчку.
Не произошло изменений и во главе рейтинга. Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти. На второй строчке идет румынка Симона Халеп, на третьем месте продолжает находиться японка Наоми Осака.