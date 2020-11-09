Пн, 9.11.2020
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Михаил Кылварт
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  • Кайа Канепи находится в шаге от возвращения в первую сотню мирового рейтинга

Кайа Канепи находится в шаге от возвращения в первую сотню мирового рейтинга

Кайа Канепи.

ФОТО: Raul Mee/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи стала заметно ближе к возвращению в первую сотню рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.

В опубликованной 9 ноября обновленной версии рейтинга 35-летняя Канепи поднялась со 106-го на 101-е место.

Лидер женского тенниса Эстонии, 24-летняя Анетт Контавейт сохранила за собой 23-ю строчку.

Не произошло изменений и во главе рейтинга. Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти. На второй строчке идет румынка Симона Халеп, на третьем месте продолжает находиться японка Наоми Осака.

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