Кайа Канепи находится в шаге от возвращения в первую сотню мирового рейтинга

В опубликованной 9 ноября обновленной версии рейтинга 35-летняя Канепи поднялась со 106-го на 101-е место.

Не произошло изменений и во главе рейтинга. Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти. На второй строчке идет румынка Симона Халеп, на третьем месте продолжает находиться японка Наоми Осака.