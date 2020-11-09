Марк Ефимов: пришло время отправить старшеклассников на дистанционное обучение

Так или иначе, во многих школах Эстонии учеников классами отправляют учиться домой из-за контактов с зараженными COVID-19. И судя по тому, что статистика в ближайшие недели на спад не пойдёт, таких школ и классов будет всё больше и больше. Проблема заключается в том, что оставшиеся в школе могут, сами того не зная, распространять вирус дальше. Это повлечет за собой необходимость отправить на самоизоляцию ещё один или несколько классов.

Чтобы не отправлять каждую неделю все новые классы домой, можно было бы отправить на дистанционное обучение на 2-3 недели сразу всех или хотя бы часть. Возникает вопрос – кого? Самым разумным решением было бы отправить тех, кто лучше всех готов к самостоятельному обучению, то есть старшеклассников. Весенний опыт показывает, что ученикам старших классов намного лучше удавалось учиться дистанционно, чем, например, ученикам начальной школы.

Ученики старших классов не нуждаются в том объёме помощи со стороны родителей, которую требуют ученики начальной школы. К седьмому классу ученики получают достаточно знаний, чтобы пользоваться различными учебными программами и самостоятельно изучать новый материал.

Есть школы, в которых одновременно находятся более 900 учеников и учителей. Безусловно, на данный момент, с учётом того, как стремительно распространяется вирус, это очень большая цифра. Если от этой цифры отнять хотя бы 200-300 человек, то опасность уже сократится. Перевод старшеклассников на дистанционное обучение позволит рассредоточить учеников по школе и снизить количество контактов. Помимо этого, такая мера позволит снизить количество учеников одновременно находящихся в столовой, что особенно актуально, так как использование масок там весьма проблематично.