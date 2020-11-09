Фото ⟩ Марта Хельме вызвали на ковер

В субботу председатель партии EKRE Мартин Хельме заявил на партийном собрании , что на президентских выборах в США происходит масштабное мошенничество, при этом он провел параллель с Беларусью.

В воскресенье в одной из радиопередач министр внутренних дел Март Хельме заявил, что Джо Байден – коррупционер. «Логика действий глубинного государства – чтобы обеспечить себе свободу действий, повсюду распихивать негодяев, коррумпированных, шантажирующих негодяев. Джо Байден и Хантер Байден – коррумпированные типы», - заявил Март Хельме. Среди прочего Хельме уверенно заявил, что и в Эстонии выборы нечестны. Он провел параллель между американским голосованием по почте и эстонским электронным голосованием.