Зарплата в 2000 евро? В Эстонии растет безработица, а крупное предприятие жалуется на нехватку сотрудников

Даже если есть желающие поработать, многие из них надолго не задерживаются, пишет Tartu Postimees.

Менее двух месяцев

Проработавшая на предприятии Nõo восемь лет Мерелин Лайдунер принадлежит к той трети меньшинства из почти 200 сотрудников, которые проработали в компании минимум пять лет. «Я не боюсь холода и каждый день прохожу здесь более десяти тысяч шагов», - сказала Лайдунер.

«Стаж половины увольняющихся — менее двух месяцев», - говорит Круустюк.

Можно предположить, что экономический спад и увольнения дадут работодателю возможность снять самые сливки с рынка труда и получить хороших новых сотрудников, но, по словам руководителя Nõo Рагнара Лоова, это не так. «Сотрудники - это не шахматные фигуры, нельзя человека, проработавшего в течение многих лет в сфере обслуживания, сразу превратить в специалиста по разделке мяса», - пояснил он.

Но специалистов по разделке мяса очень не хватает. Это тяжелая работа: помещения холодные и сырые, приходится находиться в определенном положении, а смены длинные. «Но хорошие специалисты по разделке мяса зарабатывают 2000–2500 евро в месяц», - добавляет Лоова.

По его словам, ошибочно считать, что разделка мяса - исключительно мужская работа. «У нас также есть две женщины на таких должностях, и они не из худших», - говорит Лоова.

«Сотрудники - не шахматные фигуры: нельзя человека, много лет проработавшего в сфере обслуживания, сразу превратить в специалиста по разделке мяса» Председатель совета Nőo Симмо Круустюк 9

Предприятие также использовало и использует до сих пор арендованную рабочую силу, но коронавирус значительно усложнил эту задачу. Чтобы получить одного арендного работника, следует за два месяца оповестить об этом фирму по предоставлению рабочей силы. Кроме того, такому человеку необходимы разрешение на работу и вид на жительство, к этому добавляются логистические проблемы, как добраться до места, а также все работники мясной промышленности должны иметь справку о состоянии здоровья и, прибыв в Эстонию, должны находиться на карантине в течение десяти дней.

«Я жду более ясного видения будущего от руководства страны, поскольку здесь слишком много неопределенности», - сказал Круустюк.

Месторасположение решает

Поиск сотрудников для Nõo осложняется еще и тем, что предприятие находится между Тарту и Эльва, где есть предприятия, которые перехватывают рабочую силу. «В любом случае, мы должны учитывать уровень заработной платы в Тарту, но также и компенсацию проезда», - отметил Круустюк.

По словам руководителя отделения Кассы по безработице в Тартумаа Яне Вяли, производства за пределами крупных населенных пунктов последние два-три года находятся в состоянии кризиса трудовой рабочей силы. «В Европе принято добираться на работу несколько часов на поезде, но жители Эстонии по-прежнему очень чувствительны к расположению рабочего места, - сказала Вяли. - Горожанин очень точно рассчитывает, сколько времени и денег он тратит на дорогу до работы и обратно, и сравнивает их с заработной платой».

Хотя есть бесплатные автобусы, время пересменок не совпадает с расписанием автобусов: смена начинается очень рано и заканчивается поздно, и единственный вариант - поездка на машине.

Кроме того, людей отпугивает маленькая зарплата за неквалифицированную работу, ночные смены и работы, требующие находиться в определенном положении.

По оценке Вяли, зарплата специалиста по разделке мяса в 2000 евро определенно выплачивается мастерам, а не обычным работникам.