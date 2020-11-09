Кая Каллас: правительство по-прежнему остается заложником EKRE

«Отставка Марта Хельме произошла слишком поздно и этого слишком мало. Репутация Эстонии под угрозой до тех пор, пока EKRE находится в правительстве», - написала Каллас в твиттере.

«Мартин Хельме участвовал в той же радиопередаче, утверждал, что выборы в США были фальсифицированы, и соглашался со сказанным», - напомнила Каллас.

По словам Каллас, Мартин Хельме заявил, что Март покидает пост, поскольку оппозиция планировала сегодня объявить вотум недоверия министру внутренних дел, но, как заявил министр финансов, они не станут делать такого подарка. «Спасибо и на этом. Вспоминая сказанное на пресс-конференции, если кто-то считает, что с уходом Марта что-то изменилось, советую подумать еще раз. Правительство по-прежнему остается заложником EKRE», - считает Каллас.

В воскресенье Март Хельме сказал в эфире радиостанции TRE, что Джо Байден коррумпирован. «Логика действия глубинного государства — для обеспечения себе свободы действий проталкивать на все должности подлецов, коррумпированных, шантажирующих подлецов. Джо Байден и Хантер Байден — коррумпированные типы», - сказал Март Хельме в радиоэфире. Хельме также уверенно заявил, что и в Эстонии выборы не проводятся честно. Он приравнил голосование по почте в США с электронным голосованием в Эстонии.