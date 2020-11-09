Поехала в школу и исчезла: полиция ищет пропавшую 14-летнюю девочку

В последний раз выйти на связь с Кристин удалось две недели назад, после чего она должна была из Пярну приехать на учебу в школу в Тартумаа. Но после этого она не появилась ни в школе, ни дома, и ее местонахождение сейчас неизвестно. Также неизвестно, что на ней может быть надето.