Поехала в школу и исчезла: полиция ищет пропавшую 14-летнюю девочку

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 14-летней Кристин, которая с большой вероятностью может находиться в Пярну или в его окрестностях.
В последний раз выйти на связь с Кристин удалось две недели назад, после чего она должна была из Пярну приехать на учебу в школу в Тартумаа. Но после этого она не появилась ни в школе, ни дома, и ее местонахождение сейчас неизвестно. Также неизвестно, что на ней может быть надето.
Ранее уже случались инциденты, когда Кристин не возвращалась домой и не появлялась в школе, поэтому ее искали днями и даже неделями. Насколько известно на данный момент, она может быть в Пярну или в его окрестностях.
Если кто-то владеет информацией, где находится Кристин, полиция просит позвонить в Центр тревоги по номеру 112.