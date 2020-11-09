Хелир-Валдор Сеэдер: если каждую неделю правительству приходится решать проблемы — оно нежизнеспособно

Позиция фракции «Отечества» такова, что необходимо делать все возможное, чтобы избежать постоянного возникновения проблем. «Мы не сможем продолжать работу в такой коалиции, где нам каждую неделю приходится решать проблемы как внутренней, так и внешней политики. Подобный путь нежизнеспособен», - сообщил он.