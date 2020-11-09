Хелир-Валдор Сеэдер: если каждую неделю правительству приходится решать проблемы — оно нежизнеспособно

Председатель «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер сообщил, что правящая коалиция нежизнеспособна, если каждую неделю ей приходится решать проблемы, пишет Postimees.
Позиция фракции «Отечества» такова, что необходимо делать все возможное, чтобы избежать постоянного возникновения проблем. «Мы не сможем продолжать работу в такой коалиции, где нам каждую неделю приходится решать проблемы как внутренней, так и внешней политики. Подобный путь нежизнеспособен», - сообщил он.
«Мы постепенно решаем проблемы одну за другой», - сказал Сеэдер.
Сегодня состоится встреча председателей партий. По словам Сеэдера, встреча состоится вне зависимости от того, что говорит тот или иной политик.