Старший врач PERH: на интенсивном лечении сейчас очень-очень тяжелые больные

Количество пациентов, нуждающихся в интенсивном лечении, увеличивается, а общая ситуация в Эстонии вызывает обеспокоенность, сказал старший врач Северо-Эстонской региональной больницы Пеэп Тальвинг в радиопередаче «Vikerhommik».
Тальвинг уточнил, что с 12 октября количество случаев болезни увеличивалось с каждым днем на 10 процентов. «В региональной больнице, которая функционирует как центр интенсивного лечения /---/, за последнюю неделю поступило на 75 процентов больше людей, нуждающихся в интенсиве. Это очень-очень тяжелые больные. Этого публика не видит, это видим мы, и мы обеспокоены».
Он объяснил, что нужно начать применять конкретные меры, самым важным из которых является соблюдение дистанции: «Мы, конечно, должны говорить о масках. Сама по себе маска панацеей не является, но маски – это один из очень важных компонентов контроля над пандемией».
Тальвинг добавил, что важное место занимают также тестирование и гигиена рук. По оценке врача, необходимо со второго дня компенсировать зарплату людей, находящихся на больничном.
По его словам, маски для ограничения пандемии занимают важнейшее место, а из исследования, проведенного Кембриджским университетом, выяснилось, что если 80 процентов людей носят маски, то государство не нужно сажать под замок.
Тальвинг уточнил, что если маску кладут в сумку или в карман, она может там испачкаться, но она все равно сохраняет свои основные функции. Врач объяснил, что крайне важно создать барьер между очагом болезни и другими людьми.
С начала этой недели в Эстонии имеется 30 мест в интенсивном лечении для ковидных больных, но с ними должны работать около 80 медсестер и 50 санитаров, сказал Тальвинг.