Кристина Каллас: нужны внеочередные выборы

О том, что Март Хельме уходит в отставку с поста министра внутренних дел, Кристина Каллас узнала от журналиста. «У меня сегодня утром были занятия. Говорите, что министр внутренних дел уходит в отставку?..» - отреагировала она.

Вопрос о том, какие чувства она испытывает, заставил Каллас вздохнуть. «На самом деле это ничего не меняет. Это не решает для Эстонии ни одной ситуации. Тупиковая ситуация в эстонской политике продолжается», - сказала она.

По мнению Каллас, Мартин Хельме может заниматься теми проблемами, на основании которых на выборах в Рийгикогу им отдали голоса. «Следовало бы заниматься уменьшением бедности и регионального неравенства», - сказала она.

По словам Калласа, нападению подвергся только Март Хельме, поскольку Мартин Хельме был более осторожен в словах. «Но я думаю, что у них похожее мышление. Необходимо было канализировать ощущение, что дела идут неважно», - сказала она.

Она считает, что этим шагом не устранить большую напряженность в обществе и во власти. «Она исчезнет, ​​если исчезнет само правительство, - сказала Каллас, по мнению которой, нужен лидер, который мог бы заполнить пробелы в обществе. - Я не вижу в нынешнем Рийгикогу, чтобы напряжение спадало или спадет в ближайшее время, поскольку в сегодняшнем парламенте есть давно занимающиеся политикой люди, которые придерживаются красных линий».