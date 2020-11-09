Бывшие премьер-министры: неоправданные обвинения вредят отношениям с союзниками

Заявление

Доверительные и близкие отношения с США являются фундаментом безопасности Эстонии. Решение американской администрации, особенно принятое лично президентом и вице-президентом, может в критический момент решить судьбу Эстонии и вопрос о дальнейшем существовании нашего государства.

Эстонская Республика — тысячи граждан Эстонии и Америки, все наши дипломаты, все наши правительства десятилетиями прилагали усилия, чтобы наши отношения были особенными, личными и непосредственными, чтобы безопасность Эстонии была обеспечена.

Ради этого мы совершали свой вклад в НАТО. Десятки эстонских военных проливали свою кровь, сражаясь бок о бок с войсками союзников.

12 эстонских военнослужащих пожертвовали своей жизнью.

Сегодняшние высказывания двоих членов правительства пытаются сделать эти жертвы и усилия напрасными.

Эстония не может позволить себе несколько иностранных политик. Высказывания министра внутренних дел и министра финансов нельзя отделить от позиции правительства. Атакующие избранного демократическим путем президента США опирающиеся на теории заговора абсурдные и ничем не подтвержденные обвинения могут пробить брешь в отношениях между Эстонией и США, которую придется латать десятилетиями.

Политикам, которые не разделяют общие для США и Эстонии представления о демократии, свободных выборах и союзнических отношениях и которых не волнует продолжавшийся десятилетиями упорный труд эстоноземельцев ради этих отношений, не должно быть места в правительстве Эстонской Республики.

Ответственность за обеспечение безопасности Эстонии и улучшение отношений с союзниками несет премьер-министр.

Андрус Ансип

Тоомас Хендрик Ильвес

Сийм Каллас

Март Лаар

Таави Рыйвас

Андрес Таранд