Госконтроль: нужно улучшить доступность услуг первостепенной важности на периферии

В понедельник Хольм представил спикеру Рийгикогу Хенну Пыллуаасу годовой отчет госконтроля, который в этом году посвящен будущему публичных услуг первостепенной важности.

В годовом отчете рассматривается динамика трудоустройств и увольнений семейных врачей, учителей, полицейских и спасателей, а также делается вывод о том, что следует честно признать, что предоставление единообразных и одинаково высококачественных публичных услуг на всей территории страны нам не под силу, особенно за пределами Харьюского и Тартуского уездов.

В отчете указывается, что количество вакансий растет, и что люди, которые могли бы заполнить рабочие места по ключевым профессиям, похоже, ниоткуда не появляются – поэтому нам нужно адаптироваться к реальности, а не заниматься самообманом.

«Предоставление публичных услуг на периферии требует реорганизации – причем как из-за нехватки денег, так и, прежде всего, из-за нехватки людей», - прокомментировал основные выводы отчета госконтролер.

«Если мы посмотрим на заполнение рабочих мест семейных врачей, учителей, полицейских и спасателей, то вся Эстония, кроме Харьюского и Тартуского уездов, к сожалению, оказывается в роли периферии – под угрозой находится предоставление сразу нескольких услуг первостепенной важности. Мы должны спросить себя, каким вообще будет реалистичный минимальный уровень предоставления публичных услуг в этих регионах в будущем, и как его обеспечить. При этом нет причин для ликования или беззаботности даже в Таллинне и Тарту, а также в их окрестностях», - сказал Хольм.

В наиболее сложном положении находятся Хийумаа, Сааремаа и Ляэнемаа. Из отчета выясняется, что наиболее проблемной из приоритетных услуг является помощь семейного врача, поскольку скоро семейных врачей, выходящих на пенсию, будет больше, чем тех, кем можно заполнить вакансии. Становится все труднее найти новых хороших врачей для списков семейных врачей – количество неудачных конкурсов за последние пять лет увеличилось в четыре раза.

Почти половина семейных врачей находится в возрасте 60 лет или старше, т. е. они либо уже достигли пенсионного возраста, либо, при желании, могут выйти на пенсию в ближайшее время. В настоящее время семейный врач выходит на пенсию в среднем в возрасте 67 лет. Например, на Хийумаа все семейные врачи достигли пенсионного возраста или вот-вот достигнут его.

Есть списки, где семейным врачом вот уже семь лет как работает лицо, временно исполняющее его обязанности. Выпускники резидентуры зачастую не хотят сразу же брать на себя ответственность за список или работать вдали от Таллинна или Тарту.