Госконтроль: нужно улучшить доступность услуг первостепенной важности на периферии

По словам государственного контролера Янара Хольма, предоставление публичных услуг первостепенной важности за пределами Харьюского и Тартуского уездов нуждается в реорганизации из-за растущей нехватки рабочей силы.
В понедельник Хольм представил спикеру Рийгикогу Хенну Пыллуаасу годовой отчет госконтроля, который в этом году посвящен будущему публичных услуг первостепенной важности.
В годовом отчете рассматривается динамика трудоустройств и увольнений семейных врачей, учителей, полицейских и спасателей, а также делается вывод о том, что следует честно признать, что предоставление единообразных и одинаково высококачественных публичных услуг на всей территории страны нам не под силу, особенно за пределами Харьюского и Тартуского уездов.
В отчете указывается, что количество вакансий растет, и что люди, которые могли бы заполнить рабочие места по ключевым профессиям, похоже, ниоткуда не появляются – поэтому нам нужно адаптироваться к реальности, а не заниматься самообманом.
«Предоставление публичных услуг на периферии требует реорганизации – причем как из-за нехватки денег, так и, прежде всего, из-за нехватки людей», - прокомментировал основные выводы отчета госконтролер.
«Если мы посмотрим на заполнение рабочих мест семейных врачей, учителей, полицейских и спасателей, то вся Эстония, кроме Харьюского и Тартуского уездов, к сожалению, оказывается в роли периферии – под угрозой находится предоставление сразу нескольких услуг первостепенной важности. Мы должны спросить себя, каким вообще будет реалистичный минимальный уровень предоставления публичных услуг в этих регионах в будущем, и как его обеспечить. При этом нет причин для ликования или беззаботности даже в Таллинне и Тарту, а также в их окрестностях», - сказал Хольм.
В наиболее сложном положении находятся Хийумаа, Сааремаа и Ляэнемаа. Из отчета выясняется, что наиболее проблемной из приоритетных услуг является помощь семейного врача, поскольку скоро семейных врачей, выходящих на пенсию, будет больше, чем тех, кем можно заполнить вакансии. Становится все труднее найти новых хороших врачей для списков семейных врачей – количество неудачных конкурсов за последние пять лет увеличилось в четыре раза.
Почти половина семейных врачей находится в возрасте 60 лет или старше, т. е. они либо уже достигли пенсионного возраста, либо, при желании, могут выйти на пенсию в ближайшее время. В настоящее время семейный врач выходит на пенсию в среднем в возрасте 67 лет. Например, на Хийумаа все семейные врачи достигли пенсионного возраста или вот-вот достигнут его.
Есть списки, где семейным врачом вот уже семь лет как работает лицо, временно исполняющее его обязанности. Выпускники резидентуры зачастую не хотят сразу же брать на себя ответственность за список или работать вдали от Таллинна или Тарту.
В общеобразовательных школах не хватает учителей-предметников – прежде всего, преподавателей естественных и точных наук. Часто педагоги не хотят выезжать за пределы крупных центров, чтобы заниматься преподавательской деятельностью, и более трети учителей Эстонии старше 55 лет, то есть они в настоящее время достигли пенсионного возраста или достигнут его в течение следующих десяти лет.
Спасателям и полицейским предстоит волна выходов на пенсию, и в то же время очень мало тех, кто хотел бы выполнять эту работу. По оценке Департамента полиции и погранохраны, к 2030 году службу покинет примерно на 350–400 сотрудников полиции больше, чем их поступит из Академии Министерства внутренних дел.
Из-за текучести кадров скоро потребуется дополнительно находить более 100 спасателей в год, тех же, кто хочет и годен к работе в качестве спасателя, появляется вдвое меньше, то есть около 50–55 человек в год. Таким образом, через пять-десять лет можно прогнозировать острую нехватку рабочей силы, особенно среди спасателей, отмечает госконтроль.
Хольм признает, что найти выход из этой ситуации будет непросто, поскольку за людей конкурируют разные секторы экономики, а обучение и переподготовка требуют времени. Смягчить эту проблему может сочетание различных шагов: один из вариантов – создать новые льготы для привлечения молодежи или работников, которые хотят сменить свою карьерную стезю, и обучить тех, кто придет на смену нынешним сотрудникам.
«В какой-то мере можно дольше удерживать имеющихся сотрудников на должности, повышать их квалификацию и, по возможности, предлагать им работу на других должностях», – пояснил Хольм.
«Кроме того, государство может внедрять различные инновации, предлагаемые техническим, технологическим и социальным прогрессом, чтобы снизить потребность в рабочей силе. Долю волонтеров можно довести до определенного предела, но сложно представить, что придется обращаться к семейному врачу-любителю», - сказал он.
В то же время Хольм подчеркнул, что долго такими методами не продержаться. «Необходимо установить реалистичные требования к качеству и доступности услуг, стараясь найти баланс между возможностями страны и ожиданиями людей», - сказал он.
При этом возможно, что те формы услуг, которые в настоящее время считаются временными (например, дистанционное обучение в школе, дистанционное консультирование в ходе врачебной помощи семейных врачей и т. д.), станут в некоторых регионах постоянными. И это следует рассматривать как возможность, а не только как проблему», – добавил Хольм.