Две эстонские школы получили титулы Предприимчивых школ Европы

Звание Предприимчивой школы Европы – знак, которым отмечают наиболее хорошо обучающие предпринимательству европейские школы. В этом году в конкурсе приняли участие лучшие предварительно отобранные учебные заведения из 25 европейских стран. Звание присуждается школам, где обучение предпринимательству охватывает большое количество учащихся, где есть четкие видение и план реализации такого обучения, и где само учебное заведение способствует профессиональному развитию учителей в области обучения предпринимательству, а также привлекает практиков из делового мира.

Исполнительный директор Junior Achievement Eesti Керсти Лоор пояснила, что каждая страна может выдвинуть двух кандидатов, и на этот раз в Эстонии признание заслужили Гимназия Вярска и Центр профессионального образования Вильянди. «Обучение предпринимательству в Гимназии Вярска интегрировано в программы всех возрастных категорий – изучать его начинают уже в первом классе, – сказала Лоор. – Отдельно стоит отметить, что большинство учителей используют методы преподавания экономики на каждом своем уроке, демонстрируя практические связи между учебными дисциплинами и бизнесом».

Лоор также привела в пример популярную ярмарку ученических предприятий Вярска, на которую съезжаются представители со всей Эстонии: «В итоге можно сказать, что Гимназия Вярска использует все предлагаемые возможности и самостоятельно активно создает новаторские решения в области обучения нового поколения предпринимателей».

Центр профессионального образования Вильянди отличается чрезвычайно большим количеством ученических предприятий. Последние четыре года он находится в этой области на втором месте в Эстонии, и на первом месте среди профессиональных учебных заведений. За четыре года здесь было создано 69 ученических предприятий.

«В Центре профессионального образования Вильянди большинство учителей прошли тренинг по программе ученических предприятий, так что ученики могут обращаться к ним за советом на любом уроке. Кроме того, здесь успешно привлекают менторов из местного бизнес-сообщества», - пояснила Лоор.

В этом году звания Предприимчивых школ Европы присуждали посредством вебинара. Всего звания получили 39 учебных заведения из 25 стран. Ранее в Эстонии этого звания были удостоены 1 средняя школа Кивиыли, Таллиннская 21 школа, Профессиональное училище Курессааре и Единая гимназия Табасалу.