Пн, 9.11.2020
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Михаил Кылварт

В Литве за сутки 1056 новых случая COVID-19, в Латвии и Финляндии - около 90

Вильнюс. Костёл Святого Франциска Ассизского.

ФОТО: MINDAUGAS KULBIS/AP

За последние сутки в Литве выявлено 1056 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Латвии и Финляндии число новых случаев упало ниже ста.

Днем ранее в Литве было зарегистрировано почти 2000 новых случаев заражения.

В целом с начала пандемии в Литве этим вирусом заразились 25 755 человек, продолжают болеть 19 629 человек, выздоровели 5813 человек.

В общей сложности от COVID-19 в Литве скончались 210 человек, по иным причинам умерли 70 зараженных коронавирусом. В  изоляции сейчас находятся 44 688 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 430 завозных случаев.

За минувшие сутки проверено 4489 проб на коронавирус. В общей сложности в Литве сделано 1 млн 106 тыс. 660 тестов. 

В Финляндии за сутки зарегистрировано 90 новых случаев, а за последние две недели - 2917, что на 157 случаев больше, чем в предшествовавший двухнедельный период.

По последним данным, жертвами COVID-19 в Финляндии стали 362 человека. Госпитализировано на данный момент 68 пациентов, из них 13 - в интенсивной терапии.

В Латвии в понедельник сообщили о 92 новых случаях на 2398 тестов, умерло за сутки два человека.

С начала эпидемии коронавирус в Латвии был диагностирован у 8187 человек, умер 101 человек.

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