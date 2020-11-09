В Литве за сутки 1056 новых случая COVID-19, в Латвии и Финляндии - около 90

За последние сутки в Литве выявлено 1056 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Латвии и Финляндии число новых случаев упало ниже ста.
Днем ранее в Литве было зарегистрировано почти 2000 новых случаев заражения.
В целом с начала пандемии в Литве этим вирусом заразились 25 755 человек, продолжают болеть 19 629 человек, выздоровели 5813 человек.
В общей сложности от COVID-19 в Литве скончались 210 человек, по иным причинам умерли 70 зараженных коронавирусом. В изоляции сейчас находятся 44 688 человек.
С 1 июня в Литве зарегистрировано 430 завозных случаев.
За минувшие сутки проверено 4489 проб на коронавирус. В общей сложности в Литве сделано 1 млн 106 тыс. 660 тестов.
В Финляндии за сутки зарегистрировано 90 новых случаев, а за последние две недели - 2917, что на 157 случаев больше, чем в предшествовавший двухнедельный период.
По последним данным, жертвами COVID-19 в Финляндии стали 362 человека. Госпитализировано на данный момент 68 пациентов, из них 13 - в интенсивной терапии.
В Латвии в понедельник сообщили о 92 новых случаях на 2398 тестов, умерло за сутки два человека.
С начала эпидемии коронавирус в Латвии был диагностирован у 8187 человек, умер 101 человек.
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