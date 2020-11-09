Чемпионат Эстонии по футболу завершится 6 декабря

Эстонский футбольный союз утвердил график оставшихся матчей чемпионата Эстонии по футболу. Завершится футбольное первенство 6 декабря, пишет Rus.ERR.
Ознакомиться с календарем можно здесь.
Напомним, что чемпионом Эстонии по футболу досрочно стала таллиннская "Флора", а на второе место, которое дает путевку в Лигу Европы, претендуют "Пайде", "Левадия" и "Нымме Калью". При этом пайдесцы уже точно не опустятся ниже третьей строчки.
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