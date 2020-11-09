На сотрудника арестного дома совершено нападение

По данным полиции, 56-летний мужчина в пятницу в арестном доме Пярнуского отделения полиции ударил исполнявшего служебные обязанности 58-летнего сотрудника, который в результате пострадал, пишет Pärnu Postimees .

Для расследования этого инцидента было начато производство по статьей о ненадлежащем физическом обращении. В случае обвинительного приговора за это деяние может грозит денежный штраф или до трех лет тюремного заключения.