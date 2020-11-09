Пн, 9.11.2020
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Михаил Кылварт

На сотрудника арестного дома совершено нападение

Арестный дом. Фото иллюстративное.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Полиция начала уголовное производство для расследования нападения в арестном доме Пярнуского отделения.

По данным полиции, 56-летний мужчина в пятницу в арестном доме Пярнуского отделения полиции ударил исполнявшего служебные обязанности 58-летнего сотрудника, который в результате пострадал, пишет Pärnu Postimees.

Почему произошло нападение, насколько тяжелые травмы получила жертва и какие служебные обязанности выполнял сотрудник, пресс-секретарь прокуратуры не захотела уточнять.

«Из-за ранней стадии расследования сейчас невозможно уточнить эти детали», - сказала пресс-секретарь Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд.

Для расследования этого инцидента было начато производство по статьей о ненадлежащем физическом обращении. В случае обвинительного приговора за это деяние может грозит денежный штраф или до трех лет тюремного заключения.

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