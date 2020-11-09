Танель Кийк: я не согласен и с высказываниями Мартина Хельме

На вопрос Postimees, является ли уход Марта Хельме из правительства облегчением для него, или ему жаль, что один из партнеров ушел, министр социальных дел ответил, что уход Хельме в нынешней ситуации – это единственной возможный шаг. Кийк сказал, что отставка Хельме была его собственным решением.

Несмотря на то, что Мартин Хельме поддержал позицию Марта Хельме, Кийк сказал, что отставки министра финансов он не требует, поскольку, по его оценке, отец и сын все же использовали разные выражения: «Я не согласен с высказываниями обоих, но в политике возникают высказывания, с которыми невозможно согласиться. Каждый раз это не может становиться причиной для отставки».

«В данном случае конфликт был в тяжести высказываний Марта Хельме, которые оказались личностными и касались конкретных персон», - сказал он.

Изменится ли риторика EKRE в будущем, по словам Кийка, покажет время: «Каждая партия и политик, прежде всего, могут контролировать то, какие слова они используют. Другим можно давать советы и при необходимости не соглашаться. Но партиям и политикам решать, в какой степени они принимают звучащую критику».

На вопрос, дошли ли теперь до красной линии премьер-министра, через которую ни один министр переступать не должен, Кийк начал увиливать от ответа: «Премьер-министр и прежде говорил, что сохранение безопасности и репутации – это то, ради чего нужно работать, и что член правительства не может ставить под угрозу».