Картина дня: отставка Марта Хельме, очередная жертва коронавируса и ограничения на передвижение

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 ноября.
Март Хельме уходит в отставку с поста министра внутренних дел
Сегодня, 9 ноября, министр внутренних дел Март Хельме объявил о своей отставке с поста. При этом министр финансов Мартин Хельме не собирается покидать правительство, коалиция с участием EKRE пока устояла. Читать далее...
В Эстонии умер 58-летний мужчина с коронавирусом, добавилось 125 зараженных
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2181 тест на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, при этом 125 проб (5,7%) дали положительный результат. Читать далее...
Старший врач PERH: на интенсивном лечении сейчас очень-очень тяжелые больные
Количество пациентов, нуждающихся в интенсивном лечении, увеличивается, а общая ситуация в Эстонии вызывает обеспокоенность, сказал старший врач Северо-Эстонской региональной больницы Пеэп Тальвинг в радиопередаче «Vikerhommik». Читать далее...
Кристина Каллас: нужны внеочередные выборы
По словам лидера непарламентской партии Eesti 200 Кристины Каллас, отставка министра внутренних дел не снизит сохраняющуюся напряженность в обществе. По ее мнению, потребуются внеочередные выборы. Читать далее...
Зарплата в 2000 евро? В Эстонии растет безработица, а крупное предприятие жалуется на нехватку сотрудников
В начале ноября в Тартумаа было 4928 безработных, но есть фирмы, которые даже во время роста уровня безработицы жалуются на нехватку рабочих рук. К ним относится и предприятие мясной промышленности Nõo, где постоянно не хватает почти 20 сотрудников, заявил председатель совета предприятия Симмо Круустюк. Читать далее...
ЕС введет новые пошлины на товары из США
На фоне многолетнего конфликта с Соединенными Штатами вокруг субсидий авиастроителям Boeing и Airbus Европейский Союз введет штрафные пошлины на американские товары. Читать далее...
Кая Каллас: правительство по-прежнему остается заложником EKRE
Председатель Партии реформ Кая Каллас считает, что Март Хельме слишком поздно решил покинуть пост министра внутренних дел. Каллас по-прежнему считает, что правительство все еще является заложником EKRE. Читать далее...
Список обновлен: из каких стран возможен въезд в Эстонию без ограничений?
Начиная с понедельника, 9 ноября, ограничение на передвижение не распространяется на людей, которые прибывают в Эстонию из Европейского союза (ЕС) и экономической зоны, Шенгенской зоны и общего списка стран ЕС с уровнем инфицирования менее 50 человек на 100 000 жителей. Читать далее...
Хелир-Валдор Сеэдер: если каждую неделю правительству приходится решать проблемы — оно нежизнеспособно
Председатель «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер сообщил, что правящая коалиция нежизнеспособна, если каждую неделю ей приходится решать проблемы. Читать далее...
Таави Тамкиви: в будущем банки могли бы меньше досаждать клиентам
Разговоры об экономическом кризисе не слишком расстраивают руководителя предприятия Salv Technologies Таави Тамкиви. Напротив, он готов принимать на работу новых людей. Фирму привлекли к пилотному проекту четырех банков, вместе с которыми пытаются испытать новую систему борьбы с отмыванием денег, то есть требуются работники, которые готовы эту систему выстраивать. Читать далее...
Луйк: мы - миллионная страна под боком у России, отношения с США крайне важны
По оценке министра обороны Юри Луйка ("Отечество"), заявления лидеров EKRE Мартина и Марта Хельме по поводу результатов состоявшихся в США президентских выборов ослабляют безопасность Эстонии и угрожают американо-эстонским отношениям. Читать далее...
Танель Кийк: я не согласен и с высказываниями Мартина Хельме
Министр социальных дел, центрист Танель Кийк сказал, что хотя он не согласен и с высказываниями Мартин Хельме об избранном президенте США Джо Байдене, однако его отставки с поста министра он требовать не будет: «Политики от Центристской партии неоднократно высказывали поддержку союзническим отношениям между США и Эстонией, и признали Джо Байдена победителем выборов, а также подчеркнули, что безосновательные обвинения подрывают партнерские отношения». Читать далее...
Марк Ефимов: пришло время отправить старшеклассников на дистанционное обучение
"С каждым днем статистика по коронавирусу становится все более неутешительной: антирекорды по количеству новых случаев, новые очаги и стремительно растущая заражаемость. Коронавирус вносит изменения и в работу учебных заведений: с каждым днём школы вынуждены отправлять часть классов на самоизоляцию. В нынешней ситуации существенной мерой по ограничению распространения вируса мог бы стать перевод старшеклассников начиная с 7-го класса на дистанционное обучение", - пишет в своем мнении Марк Ефимов.
Студия Postimees: выборы в США приведут к развалу правительства Эстонии?
Оценивая итоги выборов в США, Эстония оказалась на пороге очередного правительственного кризиса. Поводом послужили скандальные заявления министров от партии EKRE Марта и Мартина Хельме, назвавших выборы в США нечестными.
Результаты выборов в США и реакцию на них в Эстонии, приведшую к оставке главы МВД Марта Хельме (EKRE), прокомментировал в студии Postimees член парламентской комиссии по иностранным делам Раймонд Кальюлайд (СДПЭ). Смотрите интервью в повторе!
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