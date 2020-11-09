Картина дня: отставка Марта Хельме, очередная жертва коронавируса и ограничения на передвижение

Март Хельме уходит в отставку с поста министра внутренних дел

Сегодня, 9 ноября, министр внутренних дел Март Хельме объявил о своей отставке с поста. При этом министр финансов Мартин Хельме не собирается покидать правительство, коалиция с участием EKRE пока устояла. Читать далее...

В Эстонии умер 58-летний мужчина с коронавирусом, добавилось 125 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2181 тест на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, при этом 125 проб (5,7%) дали положительный результат. Читать далее...

Старший врач PERH: на интенсивном лечении сейчас очень-очень тяжелые больные

Количество пациентов, нуждающихся в интенсивном лечении, увеличивается, а общая ситуация в Эстонии вызывает обеспокоенность, сказал старший врач Северо-Эстонской региональной больницы Пеэп Тальвинг в радиопередаче «Vikerhommik». Читать далее...

Кристина Каллас: нужны внеочередные выборы

По словам лидера непарламентской партии Eesti 200 Кристины Каллас, отставка министра внутренних дел не снизит сохраняющуюся напряженность в обществе. По ее мнению, потребуются внеочередные выборы. Читать далее...

Зарплата в 2000 евро? В Эстонии растет безработица, а крупное предприятие жалуется на нехватку сотрудников

В начале ноября в Тартумаа было 4928 безработных, но есть фирмы, которые даже во время роста уровня безработицы жалуются на нехватку рабочих рук. К ним относится и предприятие мясной промышленности Nõo, где постоянно не хватает почти 20 сотрудников, заявил председатель совета предприятия Симмо Круустюк. Читать далее...

ЕС введет новые пошлины на товары из США

На фоне многолетнего конфликта с Соединенными Штатами вокруг субсидий авиастроителям Boeing и Airbus Европейский Союз введет штрафные пошлины на американские товары. Читать далее...

Кая Каллас: правительство по-прежнему остается заложником EKRE

Председатель Партии реформ Кая Каллас считает, что Март Хельме слишком поздно решил покинуть пост министра внутренних дел. Каллас по-прежнему считает, что правительство все еще является заложником EKRE. Читать далее...

Список обновлен: из каких стран возможен въезд в Эстонию без ограничений?

Начиная с понедельника, 9 ноября, ограничение на передвижение не распространяется на людей, которые прибывают в Эстонию из Европейского союза (ЕС) и экономической зоны, Шенгенской зоны и общего списка стран ЕС с уровнем инфицирования менее 50 человек на 100 000 жителей. Читать далее...

Хелир-Валдор Сеэдер: если каждую неделю правительству приходится решать проблемы — оно нежизнеспособно

Председатель «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер сообщил, что правящая коалиция нежизнеспособна, если каждую неделю ей приходится решать проблемы. Читать далее...

Таави Тамкиви: в будущем банки могли бы меньше досаждать клиентам