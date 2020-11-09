Картина дня: отставка Марта Хельме, очередная жертва коронавируса и трагическая авария

Список обновлен: из каких стран возможен въезд в Эстонию без ограничений?

Начиная с понедельника, 9 ноября, ограничение на передвижение не распространяется на людей, которые прибывают в Эстонию из Европейского союза (ЕС) и экономической зоны, Шенгенской зоны и общего списка стран ЕС с уровнем инфицирования менее 50 человек на 100 000 жителей. Читать далее...

Хелир-Валдор Сеэдер: если каждую неделю правительству приходится решать проблемы — оно нежизнеспособно

Председатель «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер сообщил, что правящая коалиция нежизнеспособна, если каждую неделю ей приходится решать проблемы. Читать далее...

Таави Тамкиви: в будущем банки могли бы меньше досаждать клиентам

Разговоры об экономическом кризисе не слишком расстраивают руководителя предприятия Salv Technologies Таави Тамкиви. Напротив, он готов принимать на работу новых людей. Фирму привлекли к пилотному проекту четырех банков, вместе с которыми пытаются испытать новую систему борьбы с отмыванием денег, то есть требуются работники, которые готовы эту систему выстраивать. Читать далее...

Луйк: мы - миллионная страна под боком у России, отношения с США крайне важны

По оценке министра обороны Юри Луйка ("Отечество"), заявления лидеров EKRE Мартина и Марта Хельме по поводу результатов состоявшихся в США президентских выборов ослабляют безопасность Эстонии и угрожают американо-эстонским отношениям. Читать далее...

Танель Кийк: я не согласен и с высказываниями Мартина Хельме

Министр социальных дел, центрист Танель Кийк сказал, что хотя он не согласен и с высказываниями Мартин Хельме об избранном президенте США Джо Байдене, однако его отставки с поста министра он требовать не будет: «Политики от Центристской партии неоднократно высказывали поддержку союзническим отношениям между США и Эстонией, и признали Джо Байдена победителем выборов, а также подчеркнули, что безосновательные обвинения подрывают партнерские отношения». Читать далее...

Марк Ефимов: пришло время отправить старшеклассников на дистанционное обучение

"С каждым днем статистика по коронавирусу становится все более неутешительной: антирекорды по количеству новых случаев, новые очаги и стремительно растущая заражаемость. Коронавирус вносит изменения и в работу учебных заведений: с каждым днём школы вынуждены отправлять часть классов на самоизоляцию. В нынешней ситуации существенной мерой по ограничению распространения вируса мог бы стать перевод старшеклассников начиная с 7-го класса на дистанционное обучение", - пишет в своем мнении Марк Ефимов.

Раймонд Кальюлайд: Америка – не святая, но ставить Байдена и Лукашенко на одну доску…

Оценивая итоги выборов в США, Эстония оказалась на пороге очередного правительственного кризиса. Поводом послужили скандальные заявления министров от партии EKRE Марта и Мартина Хельме, назвавших выборы в США нечестными.