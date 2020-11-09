Пн, 9.11.2020
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Михаил Кылварт
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  • Из-за возвращения Марта Хельме в Рийгикогу оттуда уйдет Урмас Эспенберг

Из-за возвращения Марта Хельме в Рийгикогу оттуда уйдет Урмас Эспенберг

Урмас Эспенберг

ФОТО: Remo Tõnismäe

Из-за отставки бывшего главы МВД Марта Хельме и его возвращения в Рийгикогу парламент должен будет покинуть Урмас Эспенберг.

Глава МВД и вице-председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме сообщил в понедельник, что подает в отставку с министерского поста, чтобы коалиция Центристской партии, EKRE и "Отечества" смогла выстоять, а EKRE смогла проводить в ней свои планы в жизнь. Когда Хельме вернется в Рийгикогу, парламент должен будет покинуть Эспенберг.

Хельме, комментируя в воскресенье в эфире Tre Raadio президентские выборы в США, сказал в том числе, что «логика действия глубинного государства — для обеспечения себе свободы действий проталкивать на все должности подлецов, коррумпированных, шантажирующих подлецов. Джо Байден и Хантер Байден — коррумпированные типы».

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