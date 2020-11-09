Из-за возвращения Марта Хельме в Рийгикогу оттуда уйдет Урмас Эспенберг

Из-за отставки бывшего главы МВД Марта Хельме и его возвращения в Рийгикогу парламент должен будет покинуть Урмас Эспенберг.
Глава МВД и вице-председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме сообщил в понедельник, что подает в отставку с министерского поста, чтобы коалиция Центристской партии, EKRE и "Отечества" смогла выстоять, а EKRE смогла проводить в ней свои планы в жизнь. Когда Хельме вернется в Рийгикогу, парламент должен будет покинуть Эспенберг.
Хельме, комментируя в воскресенье в эфире Tre Raadio президентские выборы в США, сказал в том числе, что «логика действия глубинного государства — для обеспечения себе свободы действий проталкивать на все должности подлецов, коррумпированных, шантажирующих подлецов. Джо Байден и Хантер Байден — коррумпированные типы».