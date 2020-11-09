Партия реформ намерена вынести вотум недоверия Мартину Хельме

Лидер Партии реформ Кая Каллас заявила, что в 15.00 они представят в Рийгикогу заявление о вотуме недоверия Мартину Хельме.

"Уход Марта Хельме - половина победы. Но за свои слова должен отвечать и Мартин Хельме. Поэтому в 15 часов мы представим заявление о вотуме недоверия Мартину Хельме", - заявила Каллас.

Оппозиция в последний раз пыталась выразить недоверие Мартину Хельме 23 сентября этого года. Голосованием с результатом 53:45 министр финансов сохранил должность.

Напомним, что ранее на пресс-конференции министр внутренних дел Март Хельме сообщил о своей отставке. При этом министр финансов Мартин Хельме не собирается покидать правительство, коалиция с участием EKRE пока устояла.

Март Хельме, комментируя в воскресенье в эфире Tre raadio президентские выборы в США, сказал в том числе, что «логика действия глубинного государства — для обеспечения себе свободы действий проталкивать на все должности подлецов, коррумпированных, шантажирующих подлецов. Джо Байден и Хантер Байден — коррумпированные типы». Также Хельме уверенно заявил, что в Эстонии выборы тоже не честные. Он провел знак равенства между голосованием по почте, используемым в США, и электронным голосованием в Эстонии.

В субботу на собрании EKRE председатель партии Мартин Хельме заявил, что на президентских выборах в США были широко распространены фальсификации, и провел параллели с Белоруссией.