Пытавшегося вывезти из России 100 000 евро гражданина Эстонии осудили, деньги конфисковали

По данным следствия, осужденный знал о том, что в соответствии с российским законодательством указанная сумма подлежит таможенному декларированию, но декларировать деньги он не стал, но в ходе досмотра свертки с купюрами были обнаружены, передает rus.err.ee.

Сам осужденный на судебном заседании признал свою вину, отметив, что, находясь на территории Российской Федерации, он одолжил у знакомого денежные средства для развития своего бизнеса.