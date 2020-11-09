Пытавшегося вывезти из России 100 000 евро гражданина Эстонии осудили, деньги конфисковали

Кингисеппский городской суд Ленинградской области вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Эстонии, который в ноябре 2019 года пытался вывезти из России 99 655 евро евро.
По данным следствия, осужденный знал о том, что в соответствии с российским законодательством указанная сумма подлежит таможенному декларированию, но декларировать деньги он не стал, но в ходе досмотра свертки с купюрами были обнаружены, передает rus.err.ee.
Сам осужденный на судебном заседании признал свою вину, отметив, что, находясь на территории Российской Федерации, он одолжил у знакомого денежные средства для развития своего бизнеса.
Суд оштрафовал его на миллион рублей, то есть на 11 000 евро. Денежные средства, являющиеся предметом преступления, в размере 99 655 евро суд конфисковал и обратил в доход российского государства.