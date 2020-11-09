Пн, 9.11.2020
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Айн Кендра
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  • Пытавшегося вывезти из России 100 000 евро гражданина Эстонии осудили, деньги конфисковали

Пытавшегося вывезти из России 100 000 евро гражданина Эстонии осудили, деньги конфисковали

Евро.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees/Scapix

Кингисеппский городской суд Ленинградской области вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Эстонии, который в ноябре 2019 года пытался вывезти из России 99 655 евро евро.

По данным следствия, осужденный знал о том, что в соответствии с российским законодательством указанная сумма подлежит таможенному декларированию, но декларировать деньги он не стал, но в ходе досмотра свертки с купюрами были обнаружены, передает rus.err.ee.

Сам осужденный на судебном заседании признал свою вину, отметив, что, находясь на территории Российской Федерации, он одолжил у знакомого денежные средства для развития своего бизнеса.

Суд оштрафовал его на миллион рублей, то есть на 11 000 евро. Денежные средства, являющиеся предметом преступления, в размере 99 655 евро суд конфисковал и обратил в доход российского государства.  

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