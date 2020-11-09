Компьютерная игра и зарплата в конвертах: а были ли деньги?

В эстонской фирме, которая разрабатывает компьютерную игру «Aeon Must Die!», этим летом разразился скандал, привлекший внимание даже за границей. Молодая команда, работавшая во имя мечты, раскололась надвое, пишет Postimees.

Более половины работников ушло из фирмы со дня, обвинив главу фирмы в создании ядовитой атмосферы, назначении невыполнимых сроков и требовании бесплатной переработки. При ближайшем изучении выяснилось, что эстонскую компьютерную игру стоимостью в несколько миллионов, очевидно, создают с помощью зарплаты в конвертах, черной рабочей силы и нарушения правила минимальной зарплаты. Фирма отрицает свою вину и называет поведение бывших работников охотой на ведьм. По мнению фирмы, ушедшие хотели бы сами завершить проект, поэтому нападают на них через СМИ.

Игра называется «Aeon Must Die!», она представляет собой ролевую игру с элементами боя. В огромном мире компьютерных игр до сих пор большого внимания удостаивалась лишь одна эстонская игра - «Disco Elysium», завоевавшая приз BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) и ставшая одним из наиболее продаваемых товаров в популярном магазине компьютерных игр Steam. Там уже ожидают поступления «Aeon Must Die!», интересовались ей и такие гиганты игрового мира, как PlayStation и Xbox. Как и «Disco Elysium», «Aeon Must Die!» - тоже инди-игра, которую создает небольшая команда за маленькие деньги. Но документы указывают на сомнительную коммерческую деятельность в фирме, которая ее создает.

Посчитали на коленке

32-летний Алексей Нехорошкин с детства писал сценарии и комиксы и решил вместе с друзьями создать свою игру.

«Я несколько лет работал в Москве, где к сценариям компьютерных игр относились очень строго. Подумал, что у меня есть опыт и большое желание делать свое дело», - говорит Нехорошкин. Для этого вместе со своим другом Олегом Чуриковым в 2016 году он создал фирму Paekivi OÜ (впоследствии Limestone Games OÜ). Нехорошкин стал единоличным собственником, членом правления и творческим директором компьютерной игры. Олег Чуриков – вторым членом правления и техническим директором.

«Я ушел с работы и взял у друга в долг 10 000 евро, чтобы можно быть жить и купить компьютер», - вспоминает 36-летний Нехорошкин.

Разработчик игр Creative Mobile предоставил им помещение, в котором небольшая команда, менее десяти человек, работала первые месяцы.

«У меня был свой компьютер и планшет. Я работала за отдельным столом. Одним словом, мы начинали буквально на коленке», - смеется Анна Семенова. Тогда ей был 21 год, и она училась в университете анимации. «У нас были развязаны руки. Сказали, что каждый придумывает стиль и эффекты», - говорит Семенова. Все необходимое изучалось по ходу работы. Прибыль должна была делиться поровну. И все же было одно большое препятствие: для разработки компьютерной игры необходимы миллионы. Но их у маленькой инди-студии не было.

Первый кредит был получен три года назад, но переговоры шли трудно. Был необходим новый поручитель. И здесь в игру вступил друг детства Нехорошкина Ярослов Лысенко. Он стал финансовым директором, который искал тех, кто мог бы дать кредит.

Команда, работавшая над игрой. ФОТО: Sander Ilvest

Тучи сгущаются

Перед тем как заключить договор с новым инвестором трое друзей Нехорошкин, Чуриков и Лысенко заключили договор, что решения в фирме будут приниматься сообща. Но Лысенко подсунул Нехорошкину документ о том, что учредитель фирмы покинет правление. Нехорошкин подписал ее не глядя.

«Я сам виноват, что не проверил документы. Но, с другой стороны, я брал на работу человека, которого знаю и который работал. Когда такой человек говорит, что все легально и правильно, я ему доверяю, - рассуждал Нехорошкин. – Я никогда сознательно не подписывался под тем, что больше не буду принимать решения, тем более, что откажусь от интеллектуальной собственности». Теперь он говорит, что в течение двух лет бесплатно работал по 16 часов в день и семь дней в неделю на другого человека.

По мнению Ярослава Лысенко, компьютерная игра принадлежит фирме, в которой Нехорошкин является акционером. Лысенко несколько раз пояснял Нехорошкину содержание документа. Олег Чуриков присутствовал при этом и якобы может это подтвердить.

Новый кредит был взят в фирме Balt Credit OÜ, владелец которой Максим Величко ранее не инвестировал в компьютерные игры. Вторым в кредитных документах проходит имя гражданина России Константина Гайзера. Условия кредита жесткие: в качестве залога фигурирует квартира бабушки Нехорошкина, кроме того, говорится о распределении прибыли фирмы. Таким образом, в октябре меняется состав акционеров Limestone Games OÜ. 50% остается трем разработчикам игры и 50% переходит к кредиторам: Balt Invest OÜ (еще одна фирма Величко) и Estatis Invest OÜ (Константин Гайзер).

Postimees пообщался с 12 бывшими работниками Limestone Games. Пятеро из них утверждают, что в 2018-2020 годах помимо небольшой официальной зарплаты получали зарплату в конвертах. По их мнению, фирма пыталась надуть государство и уклониться от налогов Прибавка к зарплате якобы достигала от нескольких соте до нескольких тысяч евро. Платил им якобы Лысенко.

«Пусть идут в Налоговый департамент и докажут это. Что я еще могу сказать об этом», - говорит сам Лысенко.

Оставшийся в Limestone Games Сергей Кириллов считает, что Нехорошкин и другие ушедшие из фирмы обвиняют ее беспочвенно. «Человек сошел с ума, его единственная цель - пустить проект ко дну во что бы то ни стало. Он подговорил и других", - говорит он.

Лысенко добавляет, что иногда отдавал свою зарплату фирме, поскольку у разработчика вообще не было больше денег.

Зарплата в том числе наличными

Нехорошкин уверен, что финансовые дела фирмы были, мягко говоря, сомнительны. В качестве доказательства он демонстрирует выписку со своего счета, отражающую происходивший хаос.

Так, например, в июне зарплата составляла 1300 евро, в качестве следующего дохода фигурировал «отчет об авансе» («Я не знаю, что это!»), а в июле опять 1300 евро. За этим опять-таки следовал «отчет об авансе». В августе поступило 500, в сентябре – 482 евро. По его словам, они договорились, что он будет получать минимальную зарплату, чтобы другие работники могли получит свою.

«Мне в тот момент было все равно. Я справлюсь со своими 400 евро – чтобы поесть и поспать», - поясняет он.

На рынке труда за такую работу платят минимум в пять раз больше.

В 2017/2018 годах на счет Нехорошкина от фирмы год не поступает ничего. Зато на его счет переведен неизвестный ему кредит.

«Я не помню никакого кредитного договора с Лысенко, - говори он. – Я думал, что работаю за зарплату. Тогда у меня было столько работы, что я просто доверял ему».

Почти каждый месяц Нехорошкин кладет на свой счет наличные, платежи в среднем в три раза больше, чем его зарплата. Иногда 1000 евро, иногда вообще 500.

«Часть денег я хранил под кроватью, часть клал на счет, поскольку у меня не было денег, чтобы заплатить за квартиру или что-то еще», - признается Нехорошкин, по словам которого ему давал наличные глава фирмы Лысенко.

«Работникам это объясняли так: фирму, видеоигру и наш любимый проект надо спасать. Поэтому вы получите деньги в конверте», - вспоминает бывший работник. Его, конечно, это удивляло, но ради игры он был готов на все. «Я заложил свою квартиру», - говорит он.

Руководитель фирмы Лысенко не сразу вспоминает, о каком кредите идет речь. Потом он вспоминает, что Нехорошкин попросил у него в долг и такой же договор у него был еще с одним работником. «Это были частные договоры», - поясняет Лысенко.

«У нас не было денег, и мы жили в конторе», - поясняет оставшийся в фирме Сергей Кириллов.

Глава фирмы отрицает, что платил Нехорошкину зарплату в конверте. Откуда у того взялись более 8000 евро наличными, который тот внес на счет, Лысенко пояснить не может.

Наличные получали еще минимум пятеро работников. «300 евро я всегда получала в конверте, - говорит Анна Семенова. – Лысенко пояснил, что так лучше для меня, что налоги и т.д. Он говорил о налогах так умно», - рассказывает девушка.

В подтверждение своих слов она зачитывает сообщения от 5 сентября 2018 года, присланные около пяти часов вечера.

Лысенко пишет Семеновой: «Хочешь денег?»

«Зависит от того, сколько и за что», - отвечает девушка.

«Зарплата», - пишет Лысенко.

«Что там с зарплатой?» - спрашивает она.

«Лежит рядом со мной», - отвечает руководтель.

Через пять дней девушка получает банковский перевод еще на 700 евро.

Кредитор Limestone Games Максим Величко утверждает, что не в курсе, выдавал ли глава фирмы Лысенко наличные или нет. Он наличные в фирму не приносил.

Представитель бывших работников, адвокат Арина Ликсманн утверждает, что у них есть аудиозапись, где Лысенко и Величко несколько раз упоминают в беседе наличные. Ликсманн добавляет, что запись производит впечатление, будто Внличко организовал нелегальную доставку наличных через эстонско-российскую границу.

В 2019 году Limestone Games заключила договор с дистрибюьтером компьютерных игр Focus Home Interactive, которая вложила в развитие продукта около миллиона евро, включая плату за интеллектуальную собственность. Бывшие работники утверждают, что их зарплата от этого не выросла и они по-прежнему получали помимо зарплаты прибавку в конверте. Дистрибьютор не разрешает фирме публично говорить об инвестиции.

Нелегальная рабочая сила

По сведениям Postimees, несколько человек работали в фирме без договора. Из беседы проживающего в Москве Федора Подгурского и главы фирмы выясняется, что он разрабатывал игру с марта 2020 года и получал зарплату через PayPal. Подгурский утверждает, что фирма задолжала ему свыше 1000 евро.

«Извините, возникли трудности с выплатой. Любимый коронавирус нарушил график поступления денег», - ухмыляется Лысенко.

К июлю руководитель прислал Подгурскому трудовой договор, но в документе в качестве даты заключения договора стоит март. Он отказался его подписывать.

Арсен Шахбабян, тоже из Москвы, также работал на Лысенко без договора. Россиянин Сергей Аксенов заключил с Limestone Games договор задним числом. Из переписки Лысенко и Аксенова следует, что глава фирмы просто не нашел договор и поэтому лишь полгода спустя просит Аксенова его подписать.

Полгода в фирме работал Алексей Михолап которому выплачивали зарплату наличными и который может доказать это с помощью графика работы и записью беседы с Лысенко. У него не было трудового договора. Лысенко поясняет, что Михолап действительно ходил в офис, но лишь помогал и ему не платили за это зарплату. По словам главы фирмы, Михолап был единственным помощником без зарплаты.

Но кто-то из России? «Его привел Алексей (Нехорошкин), который сказал, что он знает игры в боевом стиле и будет нам помогать. Для меня это был шок!» - говорит Лысенко, по словам которого, в течение три года над игрой трудились около 40 человек – и штатные работники, и внештатники. Глава фирмы отрицает, что фирма использовала незарегистрированную рабочую силу, хотя неоплачиваемая работа на коммерческую фирму предполагает регистрацию в трудовом регистре.

Странные трудовые договоры

Есть и другие странности в деятельности фирмы. По словам адвоката бывших работников Тамбета Тоомела, договор нескольких работников нарушает их права. Есть договоры, где зарплата составляет 648 евро, но из них гарантируется лишь 70%, а 30% - в случае, если этапы работы будут готовы вовремя. Таким образом, не гарантировала тогдашняя минимальная зарплата в 540 евро.

Бывшие работники говорят, что это правило 30% никогда не применялось. «Я относительно внимательно читал, что там в договоре. Мне, видимо, единственному в фирме повезло получить нормальный договор», - сказал газете бывший работник Михкель Каарма. У него хоть и был в трудовом договоре пункт о 70%, но его зарплата по сравнению с остальными были выше.

Консультант Трудовой инспекции Яана Ваус Мадурейра Сильвия пояснила, что в трудовом договоре зарплата может состоять из нескольких частей, но важно, чтобы работнику гарантировалась минимальная зарплата даже в том случае, если другие критерии зарплаты не выполняются. «Это один из способов мотивировать работника», - пояснила юрист.

Другие работники говорят, что руководители фирмы тоже обещали платить за переработку. Но лишь в том случае, если компьютерная игра будет готова и начнет приносить доход.

Присяжный адвокат Тоомела неоднократно спрашивал Лысенко об учете времени работы сотрудников. Ответа не последовало.

По словам Лысенко, работники переработали лишь однажды, но, поскольку это было слишком дорого для фирмы, в дальнейшем от этого воздерживались. В качестве второй причины Лысенко указывает профессиональное выгорание, а в качестве третьей – то, что, когда люди работают на выходных, на неделе от работника нет толку. «Мы скорее теряем, чем выигрываем», - говорит он о переработках. Так, по его словам, невозможно работать три года.

По словам кредитора Limestone Games Величко, прежние работники не понимали, как оплачивается переработка. «Алексей всегда говорил, что тот, кто приходит на работу из-за денег, - не член команды», - вспоминает он слова Нехорошкина. Самому Величко Нехорошкин будто бы говорил, что в Limestone Games приходят, чтобы воплотить мечту детства. «Им обещали премию после продажи игры», - утверждает Величко. Но, по его словам, денег за переработку они не получили.

По мнению Нехорошкина, фирма должна ему 50 000 – 100 000 евро.

Спор фирмы и бывших работников длится до сих пор, а работа над игрой до сих пор ведется, теперь ее творческим директором стал Михкель Хаава, который был с ней связан с самого начала. По плану в игру «Aeon Must Die!» можно будет сыграть в конце следующего года.

Алексей Нехорошкин и сейчас является акционером Limestone Games, а залогом кредита фирмы до сих пор является квартира его бабушки. В этом году его жизнь была особенно суровой: летом посреди скандала и ссоры на работе умерли его родители. Он окончательно лишился мечты своего детства – компьютерной игры. Он и ушедшая с ним команда теперь работают над новым проектом.