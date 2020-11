Игра называется «Aeon Must Die!», она представляет собой ролевую игру с элементами боя. В огромном мире компьютерных игр до сих пор большого внимания удостаивалась лишь одна эстонская игра - «Disco Elysium», завоевавшая приз BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) и ставшая одним из наиболее продаваемых товаров в популярном магазине компьютерных игр Steam. Там уже ожидают поступления «Aeon Must Die!», интересовались ей и такие гиганты игрового мира, как PlayStation и Xbox. Как и «Disco Elysium», «Aeon Must Die!» - тоже инди-игра, которую создает небольшая команда за маленькие деньги. Но документы указывают на сомнительную коммерческую деятельность в фирме, которая ее создает.