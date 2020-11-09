Систему начисления алиментов ждут изменения

По словам министра юстиции Райво Аэга, действующая сейчас минимальная ставка алиментов не исполняет своей цели и дети родителей, попавших в долги, в итоге остаются ни чем: «Из-за быстрого роста минимальной зарплаты обязанные платить алименты родители неумышленно становятся должниками, поскольку они не могут выплатить ту сумму алиментов, которая определена законом сейчас. Более гибкая система должна привести к справедливому решению, а значит и нынешние дети должников в итоге начнут получать разумные алименты».

Новый законопроект во многом опирается на план разработки законопроекта, составленный в 2018 году, и выводы исследования по минимальным алиментам, проведенному Центром прикладных исследований социальных наук Тартуского университета в сотрудничестве с Pricewaterhouse Coopers Advisors, согласно которому размер алиментов можно рассчитать по формуле, которая учитывает важнейшие обстоятельства ребенка и связанного с ним родителя.

По предложению Министерства юстиции, при назначении суммы алиментов в суде за основу может быть взята базовая сумма, которая корректируется каждый год в соответствии с изменением потребительских цен, и к которой добавляются три процента от средней брутто-зарплаты в Эстонии в прошлом календарном году. Если реальный доход родителя значительно больше или меньше средней зарплаты, то добавляются три процента от реального дохода.

Базовая сумма, исходящая из расчетов авторов исследования, составляет вместе с индексом потребительских цен 2020 года 181 евро, к которым добавляются три процента от средней зарплаты в 2019 году (1407 евро), что округленно составляет 42 евро. Полученная сумма в свою очередь корректируется по принципу экономии на масштабе, а также учитывается половина семейного пособия и время, проведенное с ребенком.

Таким образом, больше нельзя будет говорить о четкой минимальной сумме алиментов, но сумма, назначенная ребенку в виде алиментов, будет зависеть от приведенных выше обстоятельств. Например, если алименты выплачиваются одному ребенку, алиментообязанный родитель получает средний по Эстонии доход и проводит с ребенком меньше семи дней в месяц, а на счет второго родителя поступает детское пособие, то сумма алиментов будет рассчитана таким образом: сумма алиментов 181 евро (базовая сумма в 2020 году) плюс 42 евро (3% от среднего дохода в 2019 году) минус 30 евро (50% от суммы пособия, поступающего на счет второго родителя) равно 193 евро в месяц.

Конечную сумму алиментов определяют:

Доход обязанного родителя. К базовой сумме добавляются три процента от средней зарплаты по Эстонии за прошлый год. Эта сумма может увеличиться или уменьшиться, в зависимости от реального дохода родителя, если он значительно отличается от средней зарплаты по стране.

Количество детей, получающих алименты. При расчете масштабной экономии, начиная со второго ребенка, сумма будет на 30 процентов меньше, чем на первого ребенка.