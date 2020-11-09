Попавший под машину восьмилетний ребенок умер

В полицию сообщение о тяжелом ДТП в волости Мярьямаа на восьмом километре Мярьямаа-Валгу поступило около 14.30. Отреагировавшие на сообщение полицейские установили на месте происшествия, что, по предварительным данным, ДТП произошло, когда восьмилетний ребенок, вышедший из школьного автобуса, направлявшегося из Мярьямаа в сторону Валгу, позади автобуса стал переходить дорогу и не заметил приближающуюся по встречной полосе машину Audi, за рулем которой была 42-летняя женщина.

«Ребенок был сбит автомобилем и его травмы, к сожалению, были такими тяжелыми, что, несмотря на усилия медиков, он умер», - сказал руководитель патрульной службы Раплаского полицейского участка Анти Шапкин.

По его словам, видимость на дороге была хорошей и на этом участке максимально разрешенная скорость - 90 км/ч. Сидевшая за рулем женщина в момент ДТП была трезва, у нее есть водительские права соответствующей категории. Водитель Audi и трое пассажиров не пострадали.

Все обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе производства.