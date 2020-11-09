Экономист: в сентябре был экстраординарный рост экспорта

Однако такой сильный рост не был всеобъемлющим, поскольку две трети роста экспорта приходилось на оборудование связи и зерно. 46% роста произошло за счет исключительно высокого объема экспорта коммуникационного оборудования, и 20% – за счет чрезвычайно высоких объемов экспорта зерна. Но даже если бы эти две группы товаров не были приняты во внимание, экспорт других товаров все равно увеличился бы. В сентябре исключительно высоким был экспорт зерна в Южную Корею и Марокко, что же касается коммуникационного оборудования, то его экспорт исключительно сильно вырос в Соединенные Штаты Америки.

Треть роста экспорта пришлась на США и Китай

Если мы посмотрим на эстонский экспорт по странам, он больше всего увеличился в США, Китай, Швецию и Германию. На эти четыре страны пришлось более половины прироста экспорта (на США и Китай пришлась треть). Рост экспорта в Швецию в основном обеспечивался за счет продукции из сланцевого масла, электроники и электрического оборудования, в то время как экспорт в Германию вырос больше всего за счет черных металлов. Экспорт товаров в Китай в этом году увеличивается последние полгода подряд. Рост экспорта в Китай в основном поддерживается за счет электрооборудования.

Доля эстонских товаров на рынке Европейского союза увеличилась

Экспорт товаров эстонского происхождения в третьем квартале увеличился на 5%, но за девять месяцев этого года снизился на 6%. В этом году экспорт снижается во всех странах ЕС, кроме Ирландии. Несмотря на то, что эстонский экспорт товаров давно потерял ценовую конкурентоспособность по сравнению со средним рынком Европейского союза, их доля в общем импорте Европейского союза в этом году несколько увеличилась. Ситуация сильно различается от страны к стране, но рыночная доля эстонского экспорта товаров в Финляндии (нашем крупнейшем экспортном рынке) растет в течение длительного времени, и особенно быстро в этом году.

Снижение импорта сырья и комплектующих указывает на дальнейшее снижение объемов производства

Импорт товаров в сентябре снизился на 4%. Больше всего на него повлияло сокращение импорта сырья и комплектующих. Импорт производственных ресурсов снижается уже в течение года, что указывает на продолжающееся снижение объемов производства и, в лучшем случае, только на необычно слабый рост.

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