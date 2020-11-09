НеНарваДушные: безработные, которые хотят сделать бизнесом свой бесшабашный канал

Нарвские блогеры, известные как НеНарваДушные, выкладывают на Facebook и в YouTube короткие видео, в которых общаются с интересными жителями города или просто смеются над политиками, над коронавирусом, над актуальными новостями. Видео набирают по несколько тысяч просмотров, но самым успешным был снятый весной ролик о коронавирусе. Он длился всего на 24 секунды, но его посмотрели уже 3,8 млн раз.
Можно ли блогерам просить деньги у Кассы по безработице?
НеНарваДушные - это три нарвитянина, которые начали вместе вести видеоблог, в общем, случайно. Сергей Рымар окончил Российскую академию театрального искусства в Москве, получив диплом актера театра и кино. Собирался работать в Москве, но по семейным обстоятельствам снова оказался в Эстонии, да так и остался здесь.
Вел праздники в пляжном здании на Липовке, работал в Отделе культуры управы Нарва-Йыэсуу, был корреспондентом “Актуальной камеры” в Нарве. Сейчас ведет в силламяэском молодежном центре ESN кружок телевидения как практикант от Кассы по безработице.
“А если подытожить всё, то сейчас - безработный”, - говорит он.
Виталий Шепелёв, больше известный как DJ Red много лет был диджеем в нарвском ночном клубе Geneva, после этого устраивал вечеринки в Испании и на международных паромах. Сейчас тоже сидит без работы.
Единственный из команды, кто должен каждый день ходить на работу - Дмитрий Федоткин, старший специалист Отдела развития Ида-Вируского центра профессионального образования. Но в свободное время (да и на работе тоже) - он большой любитель снимать и монтировать видео.
Сейчас парни пытаются получить субсидию на открытие своей фирмы от Кассы по безработице.
“НеНарваДушные - это блоггерство, которое должно превратиться в проект, который будет зарабатывать на рекламе, на создании контента и так далее, - рассказывает Сергей Рымар. - Но помимо этого, мы занимались организацией и проведением мероприятий. И мы решили эти две идеи соединить и подать в Кассу по безработице бизнес-план.
В первый раз мы подали, но он не прошел, потому что не понравились наши цифры: финансовый прогноз и так далее. Философия - гениальная, цифры - недостоверные, скажем так, неубедительные. Поэтому, мы сейчас занимаемся этими цифрами, делаем перерасчет и снова будем подавать.
Это - цель, к которой мы движемся: выйти на официальный уровень. Из хобби сделать официальный род деятельности”.
Среди роликов НеНарваДушных есть видео, очень похожие на рекламные - блоггеры приходят в какое-то заведение, в какую-то фирму или организацию и рассказывают о ней. Однако, пока ни с одного видеоролика денег они не получили.
“Но за еду мы уже работали”, - добавляет Виталий Шепелёв.
Канал в активном поиске
Первые ролики НеНарваДушных (когда еще не было этого названия) появились снежной зимой 2018-2019 годов. Сначала вышел ролик, в котором Сергей Рымар представлял Нарву, как будущую культурную столицу 2024, а анонимный прохожий за кадром матом это комментировал.
Затем блогеры начали играть в предвыборную рекламу - убирали снег и призывали голосовать за них на выборах: “Коммунальные службы не справляются с уборкой снега, и я не справлюсь”.
Следующей зимой, когда снега не было, они, наоборот, привозили мешок снега под елку на Петровскую площадь. Потом делали репортаж из автошколы, из стриптиз-клуба, с курсов будущих работников склада, со страйкбольной арены, брали интервью у строителя, у бьюти-блогерши, а недавно - у нарвитянки Анны Свиреповой, которая вышла в финал российского шоу “Ты супер!”.
На прошлой неделе НеНарваДушные записали видео в стиле популярной когда-то программы “Прожекторперисхилтон” - обсуждали новости вместе с нарвским корреспондентом Rus.Postimees.
Определенный формат у НеНарваДушных так и не появился - парни заявляют, что открывают новую рубрику, бросают ее, делают новую. Пока это только хобби, они всё делают экспромтом. Даже само название команды родилось случайно - шли по улице, болтали, и в игре слов появились НеНарваДушные. Так же - без плана, без сценария - снимается каждое видео.
Сценарий задним числом
После того, как Виталий и Сергей вдоволь нашутились на камеру, за дело берется Дмитрий Федоткин, который обычно остается за кадром. Он - “сценарист наоборот”, его задача - снять на камеру экспромты ведущих, а потом придумать, как сделать из них видеоролик.
“Здесь главное слово - импровизация, - говорит Дмитрий. - Вообще всё здесь - импровизация”.
Соответственно, Дмитрий больше всех недоволен, что для видео не существует никаких сценариев, потому что ему приходится работать с очень большим объемом черновых записей. Раньше, даже собираясь на съемку, парни не знали точно, что будут снимать.
“У нас сейчас большой прогресс - мы создали группу и начали переписываться до съемок”, - смеется Сергей Рымар.
Коронавирус как вдохновение
Всплеск творческой активности у НеНарваДушных случился весной 2020-го, когда Эстония закрывалась на самоизоляцию. Тогда появились два самых популярных ролика - игра в пятнашки с коронавирусом, набравшая 3,8 млн просмотров, и ритуальный танец по изгнанию вируса из Нарвы (81 тыс. просмотров).
“В итоге, в Нарве тогда не было заболевших, - говорит Дмитрий Федоткин. - Так что премьер-министр может обратиться к нам, и мы можем проехать по городам с танцами - и всем станет легче. Это уже проверенный факт!”
“Получилось, что актуальная тема была, и она выстрелила, - считает Виталий. - Поэтому на нас подписаны не только эстоноземельцы, но испанцы, немцы, французы, грузины, армяне - русскоговорящая публика из этих стран”.
Сергей Рымар говорит, что на изоляции появилось больше свободного времени, чтобы заниматься творчеством. С началом второй волны они подумывают заняться предвыборной рекламой - уже не в виде пародий на политиков, а по заказу самих политиков, которые захотят попасть в городские собрания. Но что-то подсказывает, что первые наброски заставят будущих кандидатов в депутаты насторожиться.
“Как-то интереснее, вкуснее нужно сделать, чтобы реклама смотрелась. А не просто впаривать свои услуги”, - рассуждает Виталий.
“Хватит копейки считать год от года! Стань депутатом - воруй у народа, - предлагает Сергей Рымар. - Прекрасный лозунг!”