НеНарваДушные: безработные, которые хотят сделать бизнесом свой бесшабашный канал

Можно ли блогерам просить деньги у Кассы по безработице?

НеНарваДушные - это три нарвитянина, которые начали вместе вести видеоблог, в общем, случайно. Сергей Рымар окончил Российскую академию театрального искусства в Москве, получив диплом актера театра и кино. Собирался работать в Москве, но по семейным обстоятельствам снова оказался в Эстонии, да так и остался здесь.

Вел праздники в пляжном здании на Липовке, работал в Отделе культуры управы Нарва-Йыэсуу, был корреспондентом “Актуальной камеры” в Нарве. Сейчас ведет в силламяэском молодежном центре ESN кружок телевидения как практикант от Кассы по безработице.

“А если подытожить всё, то сейчас - безработный”, - говорит он.

Виталий Шепелёв, больше известный как DJ Red много лет был диджеем в нарвском ночном клубе Geneva, после этого устраивал вечеринки в Испании и на международных паромах. Сейчас тоже сидит без работы.

Единственный из команды, кто должен каждый день ходить на работу - Дмитрий Федоткин, старший специалист Отдела развития Ида-Вируского центра профессионального образования. Но в свободное время (да и на работе тоже) - он большой любитель снимать и монтировать видео.

Сейчас парни пытаются получить субсидию на открытие своей фирмы от Кассы по безработице.

“НеНарваДушные - это блоггерство, которое должно превратиться в проект, который будет зарабатывать на рекламе, на создании контента и так далее, - рассказывает Сергей Рымар. - Но помимо этого, мы занимались организацией и проведением мероприятий. И мы решили эти две идеи соединить и подать в Кассу по безработице бизнес-план.

В первый раз мы подали, но он не прошел, потому что не понравились наши цифры: финансовый прогноз и так далее. Философия - гениальная, цифры - недостоверные, скажем так, неубедительные. Поэтому, мы сейчас занимаемся этими цифрами, делаем перерасчет и снова будем подавать.

Это - цель, к которой мы движемся: выйти на официальный уровень. Из хобби сделать официальный род деятельности”.

Среди роликов НеНарваДушных есть видео, очень похожие на рекламные - блоггеры приходят в какое-то заведение, в какую-то фирму или организацию и рассказывают о ней. Однако, пока ни с одного видеоролика денег они не получили.

“Но за еду мы уже работали”, - добавляет Виталий Шепелёв.

Канал в активном поиске

Первые ролики НеНарваДушных (когда еще не было этого названия) появились снежной зимой 2018-2019 годов. Сначала вышел ролик, в котором Сергей Рымар представлял Нарву, как будущую культурную столицу 2024, а анонимный прохожий за кадром матом это комментировал.

Затем блогеры начали играть в предвыборную рекламу - убирали снег и призывали голосовать за них на выборах: “Коммунальные службы не справляются с уборкой снега, и я не справлюсь”.