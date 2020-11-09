Пн, 9.11.2020
Мы не сможем продолжать работу в такой коалиции, где нам каждую неделю приходится решать проблемы как внутренней, так и внешней политики. Хелир-Валдор Сеэдер
Хелир-Валдор Сеэдер

Индрек Саар: хорошо, что Марта Хельме больше нет в правительстве

Индрек Саар.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар заявил, что хотя давление со стороны общественности и оппозиции заставило заместителя председателя EKRE Марта Хельме уйти с должности министра внутренних дел, проблемное правительство пока что все равно продолжает свою работу.

«Премьер-министр Ратас получил передышку, но долгой она не будет. Учитывая, что частью правящей коалиции по-прежнему является EKRE, по инициативе которой весной готовится референдум, цель которого – ограничить меньшинства в их правах, у нас есть все основания для беспокойства. Ведь понятно, что этот референдум призван причинить многим людям боль и стравить всех со всеми», – сказал Саар.

«Более того, проведение референдума, ограничивающего права меньшинств, вызывает у наших союзников по меньшей мере столько же вопросов, сколько недавние заявления Марта Хельме в отношении США. И за это несет ответственность уже не только Хельме, но и всё правительство», – подчеркнул лидер социал-демократов.

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