Индрек Саар: хорошо, что Марта Хельме больше нет в правительстве

«Премьер-министр Ратас получил передышку, но долгой она не будет. Учитывая, что частью правящей коалиции по-прежнему является EKRE, по инициативе которой весной готовится референдум, цель которого – ограничить меньшинства в их правах, у нас есть все основания для беспокойства. Ведь понятно, что этот референдум призван причинить многим людям боль и стравить всех со всеми», – сказал Саар.