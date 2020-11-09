Юноша без водительских прав проигнорировал сигнал полиции остановиться

Сотрудники полиции заметили молодого человека без водительских прав в субботу на шоссе между Вильянди и Каркси-Нуйя в волости Вильянди в субботу около 17.20.

Юный водитель проигнорировал сигнал остановиться и продолжил движение. Чуть позже он свернул во двор, где был пойман сотрудниками правоохранительных органов. Молодой человек вместе с машиной был передан родителю, дальше полиция будет выяснять точные обстоятельства происшествия и знали ли родители об этом.

В пятницу вечером полиция обнаружила двух употреблявших алкоголь несовершеннолетних. О первом сообщили внимательные горожане, а второго полицейские обнаружили, когда приехали по вызову с связи с нарушением порядка. Оба подростка были переданы на попечение родителей.

Сами полицейские оценили прошедшие выходные как вполне обычные. Им пришлось выехать по 49 вызовам, три из которых были связаны со случаями домашнего насилия. В течение выходных в вытрезвителе спали четыре человека. Полиция повесила отражатель на двух пешеходов, чтобы они были видны в темноте и не подвергали себя опасности.