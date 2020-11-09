Пн, 9.11.2020
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Хелир-Валдор Сеэдер
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  • Два автомобиля не поделили дорогу, в больницу доставили двух человек

Фото ⟩ Два автомобиля не поделили дорогу, в больницу доставили двух человек

Сегодня, 9 ноября, в 13.38 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Выру на улице Козе вблизи автобусной остановки "Kalmistu" столкнулись два автомобиля. Двух человек доставили в больницу, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

По предварительным данным, 79-летний водитель Volkswagen, отъезжая от магазина, совершил запрещенный поворот налево в сторону Козе и выехал перед двигавшимся в сторону города автомобилем Toyota, за рулем которого был 54-летний мужчина. 

Скорая помощь доставила в Южно-Эстонскую больницу для проверки состояния здоровья водителя и 78-летнюю пассажирку Volkswagen. 

Известно, что оба водителя были трезвы, шины машин соответствуют требованиям.  

Люди в Volkswagen были пристегнуты, водитель Toyota - нет. 

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