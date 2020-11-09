Фото ⟩ Два автомобиля не поделили дорогу, в больницу доставили двух человек

Сегодня, 9 ноября, в 13.38 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Выру на улице Козе вблизи автобусной остановки "Kalmistu" столкнулись два автомобиля. Двух человек доставили в больницу, пишет Lõuna-Eesti Postimees.