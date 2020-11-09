Фото ⟩ Два автомобиля не поделили дорогу, в больницу доставили двух человек

Сегодня, 9 ноября, в 13.38 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Выру на улице Козе вблизи автобусной остановки "Kalmistu" столкнулись два автомобиля. Двух человек доставили в больницу, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
По предварительным данным, 79-летний водитель Volkswagen, отъезжая от магазина, совершил запрещенный поворот налево в сторону Козе и выехал перед двигавшимся в сторону города автомобилем Toyota, за рулем которого был 54-летний мужчина.
Скорая помощь доставила в Южно-Эстонскую больницу для проверки состояния здоровья водителя и 78-летнюю пассажирку Volkswagen.
Известно, что оба водителя были трезвы, шины машин соответствуют требованиям.
Люди в Volkswagen были пристегнуты, водитель Toyota - нет.