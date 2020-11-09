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  • Президент освободила министра внутренних дел Марта Хельме от должности

Президент освободила министра внутренних дел Марта Хельме от должности

Март Хельме.

ФОТО: Sander Ilvest

Канцелярия президента сообщила, что Керсти Кальюлайд подписала сегодня указ, которым по предложению премьер-министра освободила от должности главу МВД Марта Хельме.

Премьер-министр Юри Ратас принял сегодня прошение об отставке министра внутренних дел Марта Хельме и передал его президенту Керсти Кальюлайд.

Ратас одобрил решение Хельме уйти в отставку. «Соединенные Штаты Америки являются нашим главным союзником и стратегическим партнером, и задача каждого члена правительства – работать над поддержанием и укреплением союзнических отношений Эстонии и США. Отставка Марта Хельме в нынешней ситуации является единственно возможным решением, чтобы правительство могло продолжать свою работу, в том числе по претворению в жизнь внешнеполитических целей», - сказал он.

Министра освобождает от должности по предложению премьер-министра президент Кальюлайд. После того, как определится новый кандидат в министры внутренних дел, президент назначит его в должность по предложению премьер-министра.

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