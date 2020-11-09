Президент освободила министра внутренних дел Марта Хельме от должности

Премьер-министр Юри Ратас принял сегодня прошение об отставке министра внутренних дел Марта Хельме и передал его президенту Керсти Кальюлайд.

Ратас одобрил решение Хельме уйти в отставку. «Соединенные Штаты Америки являются нашим главным союзником и стратегическим партнером, и задача каждого члена правительства – работать над поддержанием и укреплением союзнических отношений Эстонии и США. Отставка Марта Хельме в нынешней ситуации является единственно возможным решением, чтобы правительство могло продолжать свою работу, в том числе по претворению в жизнь внешнеполитических целей», - сказал он.