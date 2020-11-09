Официальное количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии превысило 50 млн, Pfizer сообщила о 90% эффективности своей вакцины, в Компьене демонстрация студентов переросла в стычки с полицией, в Венгрии вводится частичный локдаун.
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Первая вакцина, которая эффективна на 90%
Как показывают предварительные результаты, ученым удалось разработать первую по-настоящему эффективную вакцину, которая на 90% защищает от коронавируса.
Компании-разработчики Pfizer и BioNTech назвали это событие великим днем для науки и всего человечества.
В клинических испытаниях приняли участие 43500 человек в шести странах мира, никаких побочных эффектов отмечено не было.
Разработчики планируют подать заявку на экстренную процедуру сертификации, чтобы новую вакцину можно было использовать уже в конце ноября.
Эту вакцину вместе с новейшими методами лечения рассматривают как оптимальную возможность покончить с ограничениями, с которыми в последнее время была связана вся наша жизнь.
На последней стадии клинических испытаний сейчас находится около десятка разных вакцин, но эта - первая, доказавшая свою высокую эффективность.
В ее основу заложен экспериментальный подход, подразумевающий инъекцию части генетического кода вируса с тем, чтобы подготовить иммунную систему человека к борьбе с ним.
Как уже показали предыдущие испытания, вакцина стимулирует выработку в организме антител и так называемых т-лимфоцитов, которые борются с коронавирусом.
Две дозы вакцины вводятся с перерывом в три недели. Как показали клинические испытания в США, Германии, Бразилии, Аргентине, Южной Африке и Турции, через 7 дней после второй инъекции достигалась защита от коронавируса на 90%.
В компании Pfizer уверены, что смогут уже к концу года создать 50 млн доз вакцины, а к концу 2021 года - уже около 1,3 млрд.
Впрочем, не обойдется и без сложностей: новая вакцина должна храниться при очень низкой температуре -80°C.
Под вопросом также остается продолжительность ее действия, к тому же компании-разработчики не представили пока данных об эффективности вакцины для разных возрастных групп.
Тем не менее, как заявил исполнительный директор Pfizer доктор Альберт Бурла, разработчики значительно приблизились к тому, чтобы обеспечить вакциной людей во всем мире и помочь преодолеть этот глобальный кризис.
Один из основателей компании BioNTech, профессор Угур Шахин, назвал новую вакцину крупным достижением.
Пока что представленные по вакцине данные нельзя считать полными. Они основаны на результатах лечения первых 94 добровольцев с установленным диагнозом Covid-19, так что более точные данные о ее эффективности появятся после обработки всех результатов.
Тем не менее один из экспертов в этой сфере профессор Оксфордского университета Питер Холби сказал, что известие об этой вакцине вызвало у него улыбку до ушей.
"Это большое облегчение, - сказал он. - Предстоит еще долгий путь, прежде чем вакцины начнут реально менять ситуацию, но мне кажется, что это переломный момент".
Компании-разработчики говорят, что к третьей неделе ноября получат достаточно информации, чтобы подавать заявку в регулирующие инстанции на официальное одобрение вакцины.
До этого национальные кампании по вакцинации начаться не могут. Однако Великобритания уже подала заявку на 30 млн доз.
Pfizer поправила вице-президента США
Вице-президент США Майк Пенс написал в "Твиттере", что вакцина стала возможна благодаря государственно-частной программе Warp Speed, в которую, по его словам, входит компания Pfizer. "Благодаря партнерству между государством и частным бизнесом, появлению которого поспособствовал президент Дональд Трамп, Pfizer объявила о 90-процентном показателе эффективности в предотвращении инфекции во время тестирования на добровольцах", - написал он.
Глава подразделения Pfizer по разработке вакцин Кэтрин Дженсен с этим не согласилась. "Мы никогда не входили в программу Warp Speed… Мы никогда не получали денег от американского правительства или от кого-либо еще", - сказала она в интервью New York Times.
Программа Warp Speed с бюджетом в 12 млрд долларов была запущена администарцией Трампа в мае с целью обеспечить вакциной каждого американца до начала 2021 года.
Более 50 млн случаев заражения
Официальное количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии превысило 50 млн. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, умерли более 1,25 млн человек.
По мнению экспертов, реальная цифра заразившихся выше, поскольку система тестирования во многих странах оставляет желать лучшего. По сообщению Рейтера, четверть всех случаев относится ко второй волне пандемии.
На первом месте по числу заразившихся остаются США, где тест на Covid-19 оказался положительным почти у 10 млн человек. В стране уже третий день подряд фиксируется более 125 тыс. случаев заражения за сутки.
Студенческие волнения в Компьене
Во французском городе Компьен демонстрация студентов, которым не нравится, что учебные заведения продолжают работу во время локдауна, завершилась столкновениями с полицией. По мнению протестующих, открытые школы и университеты во время пандемии представляют угрозу для тех, кто их посещает.
Полиция заявила, что были арестованы четыре человека, один пожарный получил травмы. Правоохранители назвали неприемлемым поведение некоторых демонстрантов - тех, кто поджигал автомобили и нанес ущерб чужому имуществу. Мэр города Филипп Марини назвал произошедшее нападением на полицейских.
Во Франции вторую неделю действует локдаун. В воскресенье в стране было выявлено более 86,8 тыс. новых случаев заражения, что является рекордом суточным рекордом для страны с начала пандемии.
Мягкий локдаун в Венгрии
В Венгрии со вторника вводится частичный локдаун, который продлится как минимум один месяц, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан. В числе вводимых мер борьбы с распространением коронавируса предусмотрено закрытие кафе и ресторанов, ограничение на сбор большого количества людей и продление комендантского часа.
Старшеклассники и студенты будут заниматься в интернете, гостиницы смогут принимать лишь тех, кто путешествует в рабочих целях, все спортивные мероприятия будут проходить за закрытыми дверями.
"Если число заражений коронавирусом будет расти такими же темпами, венгерские больницы не справятся с таким наплывом", - сообщил премьер. В понедельник в стране было зафиксировано более 5,1 тыс. новых случаев Covid-19, 55 заразившихся умерли.
Байден призвал носить маски
Победивший на выборах президента США Джо Байден выступил с обращением о ситуации с коронавирусом и рассказал, что сформировал консультационную группу, в которую входят 13 ученых. Он призвал американцев носить маски, чтобы защитить себя и окружающих от заражения. В США ношение или отказ от масок получили политическую окраску.
По словам Байдена, процесс создания вакцины должен быть прозрачным, чтобы американцы могли быть в ней уверены. Он предостерег, что ее ждать еще несколько месяцев.
"Перед нами стоит большая задача, которая продолжает усложняться. Хотя я еще не принял бразды правления, я рассказываю о том, что мы собираемся сделать, и, я надеюсь, что-то удастся реализовать до того, как я приму присягу", - сказал он.
Норки заражались коронавирусом и раньше
Мутация штамма коронавируса, обнаруженная в норках в Дании, появлялась и раньше, сообщили голландские ученые. Мутировавший вирус находили в Нидерландах на зверофермах, где выращиваются эти животные.
Норок умертвили, и никто из людей в итоге не заразился. Шесть стран сообщили о вспышках на зверофермах в общей сложности в шести странах - Нидерландах, Дании, Испании, Швеции, Италии и США.