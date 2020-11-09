Вице-президент США Майк Пенс написал в "Твиттере", что вакцина стала возможна благодаря государственно-частной программе Warp Speed, в которую, по его словам, входит компания Pfizer. "Благодаря партнерству между государством и частным бизнесом, появлению которого поспособствовал президент Дональд Трамп, Pfizer объявила о 90-процентном показателе эффективности в предотвращении инфекции во время тестирования на добровольцах", - написал он.

Глава подразделения Pfizer по разработке вакцин Кэтрин Дженсен с этим не согласилась. "Мы никогда не входили в программу Warp Speed… Мы никогда не получали денег от американского правительства или от кого-либо еще", - сказала она в интервью New York Times.

Программа Warp Speed с бюджетом в 12 млрд долларов была запущена администарцией Трампа в мае с целью обеспечить вакциной каждого американца до начала 2021 года.

Более 50 млн случаев заражения

Официальное количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии превысило 50 млн. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, умерли более 1,25 млн человек.

По мнению экспертов, реальная цифра заразившихся выше, поскольку система тестирования во многих странах оставляет желать лучшего. По сообщению Рейтера, четверть всех случаев относится ко второй волне пандемии.

На первом месте по числу заразившихся остаются США, где тест на Covid-19 оказался положительным почти у 10 млн человек. В стране уже третий день подряд фиксируется более 125 тыс. случаев заражения за сутки.

Студенческие волнения в Компьене

Во французском городе Компьен демонстрация студентов, которым не нравится, что учебные заведения продолжают работу во время локдауна, завершилась столкновениями с полицией. По мнению протестующих, открытые школы и университеты во время пандемии представляют угрозу для тех, кто их посещает.

Полиция заявила, что были арестованы четыре человека, один пожарный получил травмы. Правоохранители назвали неприемлемым поведение некоторых демонстрантов - тех, кто поджигал автомобили и нанес ущерб чужому имуществу. Мэр города Филипп Марини назвал произошедшее нападением на полицейских.

Во Франции вторую неделю действует локдаун. В воскресенье в стране было выявлено более 86,8 тыс. новых случаев заражения, что является рекордом суточным рекордом для страны с начала пандемии.

Мягкий локдаун в Венгрии

В Венгрии со вторника вводится частичный локдаун, который продлится как минимум один месяц, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан. В числе вводимых мер борьбы с распространением коронавируса предусмотрено закрытие кафе и ресторанов, ограничение на сбор большого количества людей и продление комендантского часа.

Старшеклассники и студенты будут заниматься в интернете, гостиницы смогут принимать лишь тех, кто путешествует в рабочих целях, все спортивные мероприятия будут проходить за закрытыми дверями.

"Если число заражений коронавирусом будет расти такими же темпами, венгерские больницы не справятся с таким наплывом", - сообщил премьер. В понедельник в стране было зафиксировано более 5,1 тыс. новых случаев Covid-19, 55 заразившихся умерли.

Байден призвал носить маски

Победивший на выборах президента США Джо Байден выступил с обращением о ситуации с коронавирусом и рассказал, что сформировал консультационную группу, в которую входят 13 ученых. Он призвал американцев носить маски, чтобы защитить себя и окружающих от заражения. В США ношение или отказ от масок получили политическую окраску.

По словам Байдена, процесс создания вакцины должен быть прозрачным, чтобы американцы могли быть в ней уверены. Он предостерег, что ее ждать еще несколько месяцев.

"Перед нами стоит большая задача, которая продолжает усложняться. Хотя я еще не принял бразды правления, я рассказываю о том, что мы собираемся сделать, и, я надеюсь, что-то удастся реализовать до того, как я приму присягу", - сказал он.

Норки заражались коронавирусом и раньше

Мутация штамма коронавируса, обнаруженная в норках в Дании, появлялась и раньше, сообщили голландские ученые. Мутировавший вирус находили в Нидерландах на зверофермах, где выращиваются эти животные.