В Нарве 139 зараженных, принимаются меры безопасности

По состоянию на 9 ноября число заболевших в Нарве достигло 139 человек.

В Идаском регионе наблюдается десять активных очагов: с очагом первой силламяэской школы связаны 38 человек и во второй силламяэской школе – девять, в Йыхвиском доме призрения – 21 и в нарвским детском саду – семеро. На рабочем месте в Нарва-Йыэсуу – десять заболевших. В очаге Вируской тюрьмы насчитывается 203 человека с коронавирусом. В очаге в школе в Кохтла-Ярве насчитывается шесть человек. В очаге на рабочем месте в Силламяэ — шесть человек, в нарвском спортивном очаге — 37 зараженных. В очаге нарвской спортивной школы 37 зараженных. Также добавились семь человек, связанные с очагом на рабочем месте в Нарве.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся почти 3000 человек, из которых заболели 456 человека.

В сотрудничестве с Идаским региональным отделением департамента здравоохранения группы детских садов и классы в нескольких школах были закрыты и направлены на дистанционное обучение. 71 ребенок из детских дошкольных учреждений и 353 ученика из 11 нарвских школ находятся на изоляции до 17 ноября после вспышки коронавируса в спортшколе Паэмурру. Все, кто находятся на изоляции в общеобразовательной школе или детском саду, не могут также посещать школы по интересам, кружки и секции. Те ученики, которые находятся не на изоляции, а на дистанционном обучении, имеют право посещать школы по интересам, кружки и секции. Каток и боксерский корпус Нарвской спортивной школы Паэмурру будут закрыты до 17 ноября.

Вопрос освобождения от платы за кружки в муниципальных школах по интересам, а также платы за место в детских садах для тех детей, которые находятся на вынужденной изоляции, будет решен в ближайшее время, так же, как и вопрос организации питания школьников, находящихся на изоляции и дистанционном обучении.

Специалисты и работники нарвской горуправы, в связи с угрозой COVID-19, не принимают посетителей. Некоторые специалисты работают из дома. Все сотрудники оснащены средствами индивидуальной защиты. Информацию о вариантах консультирования и приемах можно получить на сайте narva.ee.

Организована дезинфекция детских площадок и оборудования для уличных тренировок.

В городских автобусах распространены информационные материалы, реализовано отделение водителя автобуса от салона перегородкой. Автобусы дезинфицируются после поездок.

Нарвская горуправа внимательно следит за ситуацией, при необходимости будет снова немедленно предпринимать меры и еще раз обращает внимание на важность соблюдения всех рекомендаций департамента здоровья. Горуправа продолжает рассматривает возможные дальнейшие действия и меры по предотвращению распространения коронавируса для обеспечения безопасности городской среды.

Нарвская горуправа просит следовать рекомендациям департамента здоровья. Дополнительную информацию можно найти на сайте kriis.ee.