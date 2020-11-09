Кая Каллас: сегодня оппозиция одержала две победы

По словам главы парламентской фракции Партии реформ Каи Каллас, оппозиция может счесть своей победой то, что ни один депутат коалиции не поддержал министра финансов Мартина Хельме на голосовании по вотуму недоверия.
По словам Каллас, оппозиция в понедельник одержала две победы, поскольку министр внутренних дел Март Хельме подал в отставку и ни один принадлежащий к коалиции депутат не поддержал Мартина Хельме на голосовании по вотуму недоверия, сообщил пресс-секретарь.
За выражение недоверия проголосовали 45 оппозиционных депутатов и Виктория Ладынская-Кубитс из фракции Isamaa. Против не проголосовал никто.
«Сегодня мы одержали две победы. Во-первых, Март Хельме покидает пост министра внутренних дел, а, во-вторых, против вотума недоверия Мартину Хельме не проголосовала даже его собственная партия», — сказала Каллас. По ее словам, при этой коалиции еще не бывало такого, чтобы за выражение недоверия проголосовали 46 депутатов, а против — ни одного.
«Поскольку правила таковы, что для выражения недоверия необходим 51 голос за, Мартин Хельме пока остается на своем посту и это останется на совести всех коалиционных депутатов. Но лед тронулся», — сказала Каллас.
«Для Эстонии можно сформировать лучшее правительство, которого не приходилось бы стыдиться каждую неделю и которое занималось бы такими проблемами Эстонии, как коронакризис, образование, экономические проблемы, психическое здоровье детей и экология», — сказала Каллас.