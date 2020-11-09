Кая Каллас: сегодня оппозиция одержала две победы

По словам Каллас, оппозиция в понедельник одержала две победы, поскольку министр внутренних дел Март Хельме подал в отставку и ни один принадлежащий к коалиции депутат не поддержал Мартина Хельме на голосовании по вотуму недоверия, сообщил пресс-секретарь.

За выражение недоверия проголосовали 45 оппозиционных депутатов и Виктория Ладынская-Кубитс из фракции Isamaa. Против не проголосовал никто.

«Сегодня мы одержали две победы. Во-первых, Март Хельме покидает пост министра внутренних дел, а, во-вторых, против вотума недоверия Мартину Хельме не проголосовала даже его собственная партия», — сказала Каллас. По ее словам, при этой коалиции еще не бывало такого, чтобы за выражение недоверия проголосовали 46 депутатов, а против — ни одного.

«Поскольку правила таковы, что для выражения недоверия необходим 51 голос за, Мартин Хельме пока остается на своем посту и это останется на совести всех коалиционных депутатов. Но лед тронулся», — сказала Каллас.

«Для Эстонии можно сформировать лучшее правительство, которого не приходилось бы стыдиться каждую неделю и которое занималось бы такими проблемами Эстонии, как коронакризис, образование, экономические проблемы, психическое здоровье детей и экология», — сказала Каллас.